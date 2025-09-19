Αγρίνιο: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα προγράμματα άθλησης στις πισίνες του Δήμου

Ξεκίνησαν στο Αγρίνιο οι εγγραφές για τα προγράμματα άθλησης στις πισίνες του Δήμου Αγρινίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου, μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, ενημερώνει τους δημότες ότι από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινούν οι εγγραφές για τα τμήματα άθλησης ενηλίκων και παιδιών στις κολυμβητικές δεξαμενές του Δήμου Αγρινίου.

Τα μαθήματα για όλα τα τμήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα προγράμματα υλοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της άθλησης και της ευεξίας για όλες τις ηλικίες, με την καθοδήγηση έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού. Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, τα ωράρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου.