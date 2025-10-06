Αγρίνιο: Ξεχείλισε από νιάτα και πρωταθλητές της Αιτωλοακαρνανίας το Παπαστράτειο στην εκδήλωση της Σταρακά

Ξεχείλισε από τα νιάτα και πρωταθλητές της Αιτωλοακαρνανίας το κατάμεστο Παπαστράτειο στην εκδήλωση της Χριστίνας Σταρακά στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση:

Μεγάλη ανταπόκριση από αθλητές, σωματεία, γονείς και πολίτες. Μέσα σε ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου 2025 στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου η εκδήλωση «Τιμούμε τους Πρωταθλητές μας», που διοργάνωσε η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Αθλητισμού και

Νέας Γενιάς του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από νέα παιδιά, γονείς, προπονητές και φίλους του αθλητισμού, σε μια ανθρώπινη, υπερκομματική γιορτή, όπου κυριάρχησαν η συγκίνηση, η περηφάνια και το χαμόγελο της νεολαίας.

Τιμήθηκαν αθλήτριες και αθλητές από σωματεία όλης της Αιτωλοακαρνανίας, που κατέκτησαν την 1η έως την 3η θέση σε πανελλήνιους, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους αγώνες την τελευταία τριετία. Η συμμετοχή των σωματείων ήταν εντυπωσιακή, επιβεβαιώνοντας τη ζωντάνια και το πλούσιο αθλητικό δυναμικό του νομού.

Η εκδήλωση ανέδειξε το ήθος, την προσπάθεια και τις αξίες των πρωταθλητών, των προπονητών αλλά και των οικογενειών τους που στέκονται καθημερινά στο πλευρό τους.

Την εκδήλωση συντόνισε ο καταξιωμένος και αγαπητός αθλητικός δημοσιογράφος και Γραμματέας του Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Σκουντής, ενώ την παρουσίαση έκανε η Αγρινιώτισσα ραδιοφωνική παραγωγός Γωγώ Φαρμάκη.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσαν οι χαιρετισμοί προσωπικοτήτων του ελληνικού και διεθνούς αθλητισμού, που απέστειλαν θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στη Χριστίνα Σταρακά για την πρωτοβουλία της:

Ο Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ),

Ο Μιχάλης Μουρούτσος, Χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τάε Κβον Ντο, Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό (ΕΛΟΤ).

Ο Σπύρος Ζαννιάς, Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τέννις και του Δ.Σ. της Ελληνικής Φίλαθλης Εταιρίας (ΕΦΟΑ),

Όλοι τόνισαν τη σημασία πρωτοβουλιών που ενώνουν την κοινωνία γύρω από τον αθλητισμό, πέρα από κόμματα και διαχωρισμούς, αναδεικνύοντας τη νέα γενιά ως πρότυπο ήθους και έμπνευσης.

Στον χαιρετισμό της, η Χριστίνα Σταρακά ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν την εκδήλωση:

«Απόψε η Αιτωλοακαρνανία τιμά τα παιδιά της – τους πρωταθλητές που με την ψυχή και τον ιδρώτα τους μας χάρισαν περηφάνια, χαμόγελα και συγκίνηση.

Πίσω από κάθε μετάλλιο κρύβονται αμέτρητες ώρες προπόνησης, σκληρής δουλειάς και προσωπικών στερήσεων. Και πίσω από κάθε παιδί που ανεβαίνει στο βάθρο, υπάρχουν γονείς που στηρίζουν με αγάπη, προπονητές που γίνονται δεύτερη οικογένεια, άνθρωποι που κρατούν ζωντανό το όνειρο και τη φλόγα του αθλητισμού.

Απόψε δεν γιορτάζουμε μόνο τις νίκες, αλλά τον ίδιο τον αγώνα. Γιατί εκεί βρίσκεται η πραγματική αξία, εκεί κρύβεται το νόημα της προσπάθειας.

Ο αθλητισμός είναι δύναμη που ενώνει. Είναι μια γλώσσα χωρίς σύνορα, χωρίς κόμματα, χωρίς διαχωρισμούς. Με αυτή την υπερκομματική πρωτοβουλία, θέλουμε να αναδείξουμε ακριβώς αυτό: ότι ο αθλητισμός είναι για όλους και αποτελεί πηγή έμπνευσης που μας φέρνει πιο κοντά.»

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν 120 αθλητές και αθλήτριες. Το «παρών» έδωσαν δεκάδες προπονητές, διοικητικά στελέχη σωματείων, εκπρόσωποι φορέων, γονείς και πολίτες, αποδεικνύοντας ότι όταν στο επίκεντρο βρίσκεται ο αθλητισμός, ενώνονται όλοι γύρω από τις ίδιες αξίες: την προσπάθεια, τη συμμετοχή και την περηφάνια για τη νέα γενιά.

Η βραδιά έκλεισε με συγκίνηση και χειροκροτήματα, σε μια ατμόσφαιρα αισιοδοξίας και ενότητας, που θύμισε πως ο αθλητισμός είναι η πιο όμορφη δύναμη που ενώνει ανθρώπους και γενιές.