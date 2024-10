Αγρίνιο - Welcome to UP 2024: Ολόκληρο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την υποδοχή νέων φοιτητών (17-18/10)

Στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Welcome to UP 2024» (Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών), πρωτοβουλίας του Πανεπιστήμιου Πατρών, η οποία υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας και τον Δήμο Αγρινίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή, που επιδιώκει να φέρει σε επαφή τους νέους φοιτητές με τον φιλόξενο τόπο μας και τους πολίτες του. Η πόλη γίνεται μια αγκαλιά και με την ουσιαστική συνδρομή των φορέων αποδεικνύει ότι θέλει και μπορεί να συλλειτουργήσει ως προς την ενίσχυση του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο.

Το Welcome to UP 2024 ξεκινά την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024 και το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024

8:30μ.μ Η Χορωδία ενηλίκων Allegro του Δήμου Αγρινίου έρχεται με τα τραγούδια της να μας ταξιδέψει στον κόσμο της ποίησης.

Υπεύθυνη : Αλέκα Μπούκουρα, μουσικός

Πλατεία Δημοκρατίας.

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024

8:30μ.μ Συναυλία με την Μαρία Παπαγεωργίου.

Πλατεία Δημοκρατίας

Ύστερα από μία σειρά σημαντικών παραστάσεων και συνεργασιών και μετά από την ιδιαίτερη αίσθηση που προκάλεσε η πρόσφατη παράσταση – πρόταση με τη νέα ανάγνωση των έργων του Θάνου Μικρούτσικου, η Μαρία Παπαγεωργίου μας προσκαλεί ξανά στη συγκίνηση της ερμηνείας και της προσωπικής της τέχνης.

Με πόδια γυμνά και ψυχή ανοιχτή, στους υπαίθριους συναυλιακούς χώρους, κάτω από τον ουρανό, η Μαρία συναντιέται και φέτος με τους φίλους της σε όλη την Ελλάδα, για μια σειρά συναυλιών γεμάτη πάθος και αληθινή συγκίνηση.

Με τη δεκάχρονη πλέον προσωπική της δισκογραφία, αλλά και την ικανότητα της στις νέες αναγνώσεις αγαπημένων τραγουδιών μέσα από την ευρύτερη έννοια της μουσικότητας - καθώς και μέσα από τις συνεργασίες της με σημαντικούς ανθρώπους από την ελληνική και διεθνή δισκογραφία, η Μαρία Παπαγεωργίου δημιουργεί στις συναυλίες της ένα σπάνιο ηχητικό περιβάλλον, όπου πλέκονται οι δεκαετίες, οι γλώσσες, οι τραγουδοποιοί και οι ιστορίες τους.

Η χαρισματική μουσικός - που χαρακτηρίστηκε και ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς για το 2023 από τον Τύπο - συλλέγει τις πρόσφατες εμπειρίες της, αναδιαμορφώνει τον ήχο της και, μαζί με την εξαιρετική της μπάντα, μας χαρίζει μοναδικές στιγμές μουσικής μέθεξης.

Συντελεστές:

Ευριπίδης Ζεμενίδης | ηλεκτρική κιθάρα

Θάνος Μιχαηλίδης | τύμπανα

Γιώργος Ντάνης | μπάσο

Weronika Kijewska | τσέλο

Ειρήνη Ζούτσου | φωνητικά

Βασιλική Κωνσταντέλλου | φωνητικά

Σωτήρης Παπάκος | ηχοληψία

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024

10:00 έως 21:30 1ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας «Γεύσεις Γης & Θάλασσας Αιτωλοακαρνανίας» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, και το ΙΕΚ ΣΑΕΚ Τομή Αγρινίου.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής :

10:00 Εγκαίνια 1ου Φεστιβάλ Γαστρονομίας « Γεύσεις Γης & Θάλασσας Αιτωλοακαρνανίας » - Αίθουσα Δημοτικής Γλυπτοθήκης Αγρινίου - Δημοτική Αγορά Αγρινίου.

10:00 ΈΚΘΕΣΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ Τοπικών Προϊόντων & Ανάδειξης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων. – Δημοτική Αγορά Αγρινίου (από 10:00 έως 14.00).

11:00 JUNIOR CHEF – ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΖΥΜΑΡΙ – Εργαστήρι γαστρονομικών δημιουργιών για παιδιά από τον EXECUTIVE PASTRY CHEF ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΙΤΣΙΟ, μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος.

17:30 ΈΚΘΕΣΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ Τοπικών Προϊόντων & Ανάδειξης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων. – Δημοτική Αγορά Αγρινίου (από 17:30 έως 21:30).

18:00 MASTER CLASS ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ από μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος

20:00 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

- Παρουσίαση & γευσιγνωσία πιτών Διαγωνιζομένων από την κριτική επιτροπή .

- Βράβευση Νικητών Διαγωνισμού παραδοσιακής πίτας.

Τηλέφωνα συμμετοχής για τον διαγωνισμό:

- 2641360613 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑ ΕΦΗ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ

- 6982116652 EXECUTIVE PASTRY CHEF ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ

Στηρίζουν την εκδήλωση:

- Σύλλογος αρτοποιών Αγρινίου και περιχώρων.

- Ένωση Επαγγελματιών εστίασης και αναψυχής

- Ένωση ξενοδόχων Νομού Αιτ/νίας.

- Σύλλογος Έμπορων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ),

H εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος

Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:

Οργανωμένη ξενάγηση των φοιτητών εντός της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, από την «Δρω» - κίνηση πολιτών Αιτωλοακαρνανία.

Η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου την Παρασκευή 19/10 και το Σάββατο 20/10 θα βρίσκεται στην είσοδο του Δημαρχείου, προκειμένου να υποδέχεται και να ενημερώνει τους φοιτητές (από τις 10:00 πμ έως 13:00).

Παράλληλα, τα καταστήματα-μέλη του Συλλόγου Εστίασης Αγρινίου θα συμμετάσχουν στην υποδοχή των φοιτητών παρέχοντας ειδικές τιμές και εκπτώσεις.