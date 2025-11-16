Αγρίνιο: «Βροχή» τα πρόστιμα για παράνομο παρκάρισμα στο Νοσοκομείο

Το παράνομο παρκάρισμα στο Νοσοκομείο Αγρινίου έχει δημιουργήσει προβλήματα στην πρόσβαση των ασθενοφόρων. Παρά τα κολωνάκια και τη σήμανση οι οδηγοί δεν λένε να συμμορφωθούν με αποτέλεσμα να πέφτουν “βροχή” τα πρόστιμα

Αδυναμία να συμμορφωθούν με τους κανόνες επιδεικνύουν πολλοί οδηγοί που σταθμεύουν όπου βρουν, στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου Αγρινίου.



Δεν είναι λίγες οι φορές που το παράνομο παρκάρισμα δημιουργεί προβλήματα στη διέλευση των ασθενοφόρων όταν, κάθε λεπτό, μετράει, ιδίως όταν πρόκειται για επείγοντα περιστατικά.

Η Διοίκηση της νοσηλευτικής μονάδας τοποθέτησε κολωνάκια κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής για να αποτρέψει το παρκάρισμα στην άκρη του δρόμου αλλά κάποιοι δείχνουν να μην κατανοούν τη σκοπιμότητα της ενέργειας.



Κι ενώ υπάρχει άπλετος χώρος για στάθμευση, παρατηρείται το φαινόμενο οι οδηγοί να επιλέγουν τις πλέον ακατάλληλες θέσεις, εκεί για παράδειγμα που θα έπρεπε να σταθμεύουν ΑμεΑ ή σε σημεία που υπάρχουν απαγορευτικές πινακίδες.

Η κατάσταση έφτασε πλέον στο απροχώρητο και οι έλεγχοι έχουν αυστηροποιηθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα πρόστιμα να πέφτουν «βροχή», γεγονός που θα πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου, όταν σταθμεύσουμε με τα αυτοκίνητά μας στον περίβολο του Νοσοκομείου.

Μπορεί να μην περισσεύει η κοινωνική ευαισθησία αλλά για τους περισσότερους δεν περισσεύουν ούτε τα χρήματα…

Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ