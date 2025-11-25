Αγρίνιο: Βήμα-βήμα η παρασκευή παραδοσιακού προσφόρου στο Κατηχητικό Αγίας Παρασκευής

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο, το μάθημα παραδοσιακής παρασκευής προσφόρου και ερμηνείας των Ιερών Σκευών στους μαθητές των Κατηχητικών Σχολείων του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής.

Σε σχετική ανάρτηση του Ιερού Ναού αναφέρεται:

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025, το μάθημα παρασκευής παραδοσιακού προσφόρου, στις μαθήτριες του Κατηχητικού μας Σχολείου και αργότερα ακολούθησε στον Ιερό Ναό παρουσίαση και ερμηνεία των Ιερών Σκευών που χρησιμοποιούνται στην Θεία Λειτουργία.

Το μάθημα της παρασκευής του προσφόρου, μετά από πρόσκληση των Κατηχητριών μας, παραδόθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας μας, με εξαίρετο τρόπο από την ευλαβεστάτη Ενορίτισσά μας κ. Έφη Γκούβελου, η οποία μοιράστηκε τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες της για την προετοιμασία του ιερού άρτου.

Η κα Γκούβελου παρουσίασε βήμα-βήμα τη διαδικασία παρασκευής του προσφόρου, εξηγώντας τα υλικά και την τεχνική που απαιτείται. Τόνισε ότι, πέρα από τη σωστή παρασκευή, το πρόσφορο είναι προϊόν προσευχής, αγάπης, πίστης και υπομονής.

Το πρόσφορο, ως ιερός άρτος, έχει μεγάλη σημασία για τους πιστούς, καθώς συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή τους στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τον δεσμό τους με τον Χριστό.

Η διοργάνωση του μαθήματος προσέφερε σημαντικές γνώσεις μαθήτριες, και τις έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε μια τόσο σημαντική πτυχή της θρησκευτικής παράδοσης.

Στην συνέχεια στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής τα παιδιά των κατηχητικών μας Σχολείων παρακολούθησαν ένα πολύ

ιδιαίτερο και ξεχωριστό μάθημα, που αναφέρονταν στα λειτουργικά ιερά σκεύη.



Το μάθημα μετά την προτροπή των Κατηχητών μας, παρουσίασε ο εφημέριός μας π. Ευάγγελος Φεγγούλης, εξηγώντας και δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να δουν από κοντά, και να μάθουν τα Λειτουργικά Σκεύη αλλά και να πληροφορηθούν πως προετοιμάζει ο Ιερέας τα τίμια Δώρα (ψωμί και κρασί), που θα χρειαστούν για την Θεία Λειτουργία στην Αγία Προσκομιδή.

Τα παιδιά με βιωματικό τρόπο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν την παρουσίαση, κατανοώντας και μαθαίνοντας πολλά για τα Ιερά Σκεύη και για το πώς ετοιμάζεται η Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει σε άλλο μάθημα η παρουσίαση και η εξήγηση των ιερών αμφίων που φοράνε οι διάκονοι, οι ιερείς και οι Αρχιερείς.