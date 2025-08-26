Αγρίνιο: Βγήκε για λίγο από το γραφείο και ο υπολογιστής του «έκανε φτερά»

Έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή έκλεψε από γραφείο στο Αγρίνιο άνδρας που εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη απουσία του ιδιοκτήτη από το χώρο εργασίας του. 
Ευτυχώς για το θύμα κλοπής οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν το δράστη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας: 

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι μετέβη σε γραφείο ημεδαπού άνδρα και εκμεταλλευόμενος ολιγόλεπτη απουσία του τελευταίου, αφαίρεσε μια μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Στην κατοχή του συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν την κλεμμένη μονάδα, η οποία αποδόθηκε στο νόμιμο κάτοχό της.

*Φωτογραφία αρχείου

26 Αυγ 2025

