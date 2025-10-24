Αγρίνιο: "Τσάκωσαν" 30χρονο που προσπάθησε να μπει στο Δικαστικό Μέγαρο με ναρκωτικά

Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί η αστυνομία στους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να μπουν στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου, σήμερα φέρεται να εντοπίσθηκε ένας 30χρονος που είχε πάνω του ναρκωτικά!

Ειδικότερα, νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 24.10.25, η Ασφάλεια συνέλαβε έναν 30χρονο ο οποίος φέρεται να εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου του Αγρινίου να διαθέτει δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, με 0,7 γραμμάρια και 0,4 γραμμάρια, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη. Ο νεαρός συνελήφθη αμέσως.