Αγρίνιο: Τροχαίο τον «ξεσκέπασε» – Οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ένας άνδρας που συνελήφθη στο Αγρίνιο, ενώ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε, χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί της Τετάρτης (15.10.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.