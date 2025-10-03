Αγρίνιο: Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στη Μεγάλη Χώρα – Ένας οδηγός στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμού σημειώθηκε στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου, όταν, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία, συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (3.10.25). Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ισχυρή δύναμη της Τροχαίας, τόσο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας όσο και για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών του ατυχήματος. Παράλληλα, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρέθηκαν στο οδικό δίκτυο για τυχόν συνδρομή, αλλά και για τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του τροχαίου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δείτε φωτογραφίες: