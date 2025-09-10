Αγρίνιο - Τροχαίο Ίσκου και Σκίπη: «Είχαμε προειδοποιήσει για το μπάχαλο» καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης μετά την... εισβολή κλούβας

Αποτέλεσμα μιας αρνητικής πραγματικότητας που έχουν δημιουργήσει οι κυκλοφοριακές αλλαγές χαρακτηρίζει το πρόσφατο τροχαίο στη συμβολή Σκίπη και Ίσκου, στο Αγρίνιο, ο ιδιοκτήτης του στεγασμένου χώρου στάθμευσης στον οποίο εισέβαλε όχημα τύπου κλούβας.

Ο κ. Χρήστος Νικόλσκυ επικοινώνησε μετά το περιστατικό με τη «Συνείδηση» για να σημειώσει ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει ήταν εξ αρχής λανθασμένες, γεγονός που έχει επισημανθεί και εγγράφως στο Δήμο από κατοίκους της περιοχής.

Κατά τη γνώμη, του εκτός από τον φυσικό αυτουργό του ατυχήματος υπάρχουν και ηθικοί αυτουργοί. Κι αυτό επειδή, όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουν όλοι ότι εδώ και 3-4 χρόνια, εντελώς ξαφνικά και χωρίς κανένα λόγο και μελέτη έγινε αλλαγή (φωτογραφική;) μόνο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό μέρος. (Καρπενησίου-Σκλαβενίτης, Γρ. Λαμπράκη, Ίσκου, Σκίπη, Αγράφων)». Το αποτέλεσμα, όπως παρατηρεί, ήταν να δημιουργηθεί το «απόλυτο μπάχαλο», με σημαντικές επιβαρύνσεις σε περίοικους δημότες και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει πολλαπλασιάστηκαν τα ατυχήματα Σκίπη και Ίσκου.

Το περιεχόμενο της επιστολής που εγκαίρως εστάλη στο Δήμο Αγρινίου, όπως καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, δεν ελήφθη υπόψη, παρά τις επισημάνσεις περί λανθασμένης απόφασης. Οι ρυθμίσεις που ίσχυσαν δημιούργησαν, όπως σημειώνει, πρόσφορο έδαφος οι οδηγοί να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και συνεπώς συχνά ατυχήματα.

Με την ευκαιρία, θίγει ένα ακόμα ζήτημα που αφορά την κίνηση των πεζών στην περιοχή. «Έχετε προσπαθήσει ποτέ να περάσετε τη διασταύρωση Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος της Πλατείας (Καπετάν Δία);», είναι το ερώτημα που θέτει και κάνει λόγο για «μπάχαλο».

Τι ανέφερε η επιστολή κατοίκων προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αγρινίου τον Αύγουστο του 2022:

«Πριν λίγους μήνες, πραγματοποιήθηκε μόνο στη συνοικία μας η σε όλους πλέον γνωστή αλλαγή της κυκλοφορίας των οχημάτων προφανώς με σχετική απόφαση που θα έλαβε υπόψη της φανταζόμαστε συγκεκριμένη έκθεση περιβαλλοντολογικών και κυκλοφοριακών επιπτώσεων των αρμοδίων υπηρεσιών.

Προκειμένου λοιπόν να αξιολογήσετε αυτή την απόφαση ενδεχομένως, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι: Δεν έγινε ακόμη κατανοητή από κανένα δημότη της περιοχής η σκοπιμότητα της απόφασης. Παρατηρήσαμε ξαφνικά αλλαγή στον τρόπο εισόδου και εξόδου από τα σπίτια μας. Εάν αυτό είχε να κάνει με γενικότερη κυκλοφοριακή αλλαγή σε όλη τη πόλη θα λέγαμε μια νέα απόφαση - ας τη δούμε καλοπροαίρετα. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Αγρίνιο είναι μόνο σ’ αυτή τη συνοικία;

Τώρα εάν κάποιος σταθεί για λίγο παρατηρώντας τη κίνηση, θα μείνει ενεός και θα του δημιουργηθούν εύλογα ερωτήματα. Η εικόνα σαφής και εύγλωττη. Δυσκολίες στη καθημερινή μετακίνηση και χωρίς ασφάλεια. Επί παραδείγματι: Κατεβαίνοντας από την Οδό Εθνικής Αντιστάσεως που σχεδόν όλοι κάνουν δεξιά στη Γρηγ. Λαμπράκη με κατεύθυνση μέσω της Ίσκου στο κέντρο κλπ. Μπαίνοντας λοιπόν στη Γρ. Λαμπράκη μέχρι το φανάρι της οδού Προυσιωτίσσης, όλοι κινούνται με υπερβολική ταχύτητα αφού έχουν συνεχή προτεραιότητα. Όλη αυτή η διαδρομή θυμίζει πίστα F1.

Σας Επισημαίνουμε ότι ειδικά στη διασταύρωση Ίσκου με Σκίπη «Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΆΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ»… Παρακαλούμε κάντε κάτι να μην υπάρχουν ατυχήματα…

Η οδός Ίσκου και πριν και τώρα αποτελεί τη μοναδική είσοδο και έξοδο στο κέντρο της πόλης;

Και άλλα μπορούμε να αναφέρουμε, αλλά σίγουρα θα έχετε ήδη ιδία γνώμη».

Μετά τιμής και για όλους τους περίοικους

Χ. Νικόλσκυ