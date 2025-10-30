Αγρίνιο: Τρίτη και… φαρμακερή για διαρρήκτη – Τελευταίος του στόχος διαμερίσματα πολυκατοικίας

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε διαρρήκτη στο Αγρίνιο που επιχείρησε στις 29 Οκτωβρίου να «ξαφρίσει» διαμερίσματα πολυκατοικίας.

Προχώρησε στις διαρρήξεις αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει κάτι «χρήσιμο». Έπεσε στα χέρια των αστυνομικών στις 13:30 και όπως προέκυψε η δραστηριότητά του γινόταν κατ΄ εξακολούθηση.

Στις 17 Οκτωβρίου η προσπάθειά του είχε αποτέλεσμα καθώς έκλεψε αντικείμενα από κατοικία ενώ την επανέλαβε και την επομένη, προσθέτοντας στο «βιογραφικό» του άλλη μια απόπειρα!

Τη δράση του σταμάτησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Με τη σε βάρος του δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο.