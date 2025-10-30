Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αγρίνιο
Αγρίνιο

Αγρίνιο: Τρίτη και… φαρμακερή για διαρρήκτη – Τελευταίος του στόχος διαμερίσματα πολυκατοικίας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε διαρρήκτη στο Αγρίνιο που επιχείρησε στις 29 Οκτωβρίου να «ξαφρίσει» διαμερίσματα πολυκατοικίας.

Προχώρησε στις διαρρήξεις αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει κάτι «χρήσιμο». Έπεσε στα χέρια των αστυνομικών στις 13:30 και όπως προέκυψε η δραστηριότητά του γινόταν κατ΄ εξακολούθηση.

Στις 17  Οκτωβρίου η προσπάθειά του είχε αποτέλεσμα καθώς έκλεψε αντικείμενα από κατοικία ενώ την επανέλαβε και την επομένη, προσθέτοντας στο «βιογραφικό» του άλλη μια απόπειρα!

Τη δράση του σταμάτησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Με τη σε βάρος του  δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τραγωδία στα Γλυκά Νερά – Νεκρός σε τροχαίο 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου: Από 1η Δεκεμβρίου υποχρεωτικά οι πληρωμές μέσω IRIS

Αγρίνιο: Αγρυπνία στο εκκλησάκι του πάρκου για τη γιορτή του Αγίου Δαυίδ του...

Τριχωνίδα: «Όχι» από τον Δήμο Αγρινίου στην αντλησιοταμίεση της «Aqua Resistance»

Γ. Παπαναστασίου: Αποχώρησαν επειδή δεν αυξάνουμε τα τέλη για 12η χρονιά

Δήμος Αγρινίου: Χωρίς αυξήσεις τα δημοτικά τέλη για 12η χρονιά

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.