Αγρίνιο: Τρίμηνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Ανάπλαση βορειοανατολικής εισόδου

Τρίμηνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε τμήματα των Εθνικών Οδών Αγρινίου – Καρπενησίου και Αγρινίου – Θέρμου, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου « Ανάπλαση Βορειοανατολικής Εισόδου πόλης Αγρινίου»

Σε σχετική ανακοίνωση ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας, Δημήτρης Γαλαζούλας αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Τον ολικό αποκλεισμό σε τμήματα των Εθνικών Οδών Αγρινίου – Καρπενησίου και Αγρινίου – Θέρμου, της περιοχής ευθύνης μας και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου « Ανάπλαση Βορειοανατολικής Εισόδου πόλης Αγρινίου ως κάτωθι:

α. Αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου στο σημείο της συμβολής της με την Δημοτική Οδό Χαριλάου Φλωράκη, μέσω της οποίας θα διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων είτε για την είσοδο, είτε για την έξοδο από την πόλη.

β. Αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου, στο σημείο της συμβολής της με την Δημοτική Οδό Αγίας Βαρβάρας, μέσω της οποίας θα διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων είτε για την είσοδο, είτε για την έξοδο από την πόλη.

2.- Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από το Σάββατο 01.11.2025 έως και το Σάββατο 28.02.2026, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από την ανατολή έως την δύση του ηλίου με εξαίρεση τις Κυριακές και επίσημες αργίες καθώς και τυχόν τοπικές αργίες κατά τις οποίες θα υπάρχει σήμανση μακράς διάρκειας για λόγους ασφαλείας, αλλά δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «Οδός Α.Τ.Ε.», να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Σάββατο 01.11.2025 και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και το άρθρο 111 του Ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ., καθώς και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει το Σάββατο 28.02.2026.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ Α-100/13.06.2025) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας κα λοιπές διατάξεις».

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.