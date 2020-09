Αγρίνιο: Τριήμερο ταινιών από την Κινηματογραφική Λέσχη στο Ελληνίς

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 3 euro

Η Ομορφιά της ύπαρξης, Ένα Περιστέρι έκατσε σε ένα κλαδί συλλογιζόμενο την ύπαρξή του, Υπάρχει θεός – το όνομά της είναι Πετρούνια.

7 Σεπτεμβρίου 2020

Η Ομορφιά της Ύπαρξης – Om det Oändliga / About Endlessness

Μια συρραφή αυτοτελών ιστοριών σε διαφορετικές εποχές με κοινή θεματική τη θνητότητα.

Σκηνοθεσία :Ρόι Άντερσον με τους: Μπενγκτ Μπέργκιους, Άνια Μπρομς, Μάρτιν Σέρνερ

8 Σεπτεμβρίου 2020

Ένα Περιστέρι Έκατσε σε Ένα Κλαδί Συλλογιζόμενο την Ύπαρξή του – A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence

Δύο πλανόδιοι πωλητές αστείων παιχνιδιών και τρικ περιφέρονται σε μια «ανορθόδοξη» πραγματικότητα, στην οποία κανείς δεν μοιάζει να εκτιμά τη συνεισφορά τους στη συλλογική διασκέδαση.

Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία

Σκηνοθεσία: Ρόι Άντερσον με τους: Χόλγκερ Άντερσον, Νιλς Γουέστμπλομ, Καρλότα Λάρσον

9 Σεπτεμβρίου 2020

Υπάρχει Θεός, το Όνομά της Είναι Πετρούνια – Gospod Postoi, Imeto i’ e Petrunija / God Exists, Her Name Is Petrounia

Σε μια κωμόπολη της Βόρειας Μακεδονίας μια μοναχική νεαρή κοπέλα βουτά στο ποτάμι και πιάνει το σταυρό των Θεοφανίων, προκαλώντας αναστάτωση στην ανδροκρατούμενη τοπική κοινωνία.

Σκηνοθεσία :Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα με τους: Λαμπίνα Μιτέφσκα, Ζόριτσα Νούσεβα, Σιμεόν Μόνι Νταμέφσκι

Συμμετοχή στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Βερολίνου και υποψηφιότητα για το ευρωπαϊκό βραβείο LUX.

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ “ΕΛΛΗΝΙΣ” ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 9.30 μ.μ