Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, 2025
Αγρίνιο

Αγρίνιο: Τρεις γυναίκες αποπειράθηκαν να κλέψουν κατοικία και συνελήφθησαν

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
«Άδοξο» τέλος είχε η προσπάθεια τριών γυναικών στο Αγρίνιο να μπουν σε κατοικία για να κλέψουν.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν τρία άτομα ηλικίας 51, 36 και 33 χρόνων που μπήκαν σε περιφραγμένη κατοικία αλλά η προσπάθειά του απέβη, ευτυχώς για τους ιδιοκτήτες, άκαρπη.  Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε λίγα λεπτά πριν της 12 το μεσημέρι της Τρίτης (5.11.25).

Σε βάρος των γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και θα οδηγηθούν για την πράξη τους στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (έδρα Αγρίνιο).

*Φωτογραφία αρχείου

