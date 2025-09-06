Αγρίνιο: Τρεις γενιές ποδοσφαιριστών της Καμαρούλας σε αγώνα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του χωριού

Σε κλίμα συγκίνησης και αθλητικής άμιλλας τρεις γενιές ποδοσφαιριστών τίμησαν στο Αγρίνιο τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Καμαρούλας.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (6.9.25). Με την αθλητική εκδήλωση στο γήπεδο του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά άνοιξε το διήμερο εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του χωριού.

Παλαίμαχοι και νεότερης ηλικίας αθλητές συμμετείχαν σε μια φιλική αναμέτρηση την οποία παρακολούθησαν με ενδιαφέρον αρκετοί κάτοικοι της κοινότητας.

Ο πρόεδρος του Αστέρα Καμαρούλας, Λεωνίδας Μερμίγκας ανέφερε στο sinidisi.gr ότι ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν παίκτες που το 1978 διακρίθηκαν στο τοπικό πρωτάθλημα όπως και αυτοί από το 1985 και έπειτα ενώ η νεότερη γενιά εκπροσωπήθηκε από αθλητές - μέλη της ομάδας από το 2009 και μετά.

Η διοργάνωση ξεκίνησε με βράβευση αθλητών και παραγόντων αλλά και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όσων δεν βρίσκονται πια στη ζωή και στήριξαν την ομάδα, ο καθένας με το δικό του τρόπο.

Ο πρόεδρος του Αστέρα Καμαρούλας εξέφρασε την ευχή η αθλητική διοργάνωση να προσλάβει θεσμικό χαρακτήρα.

Δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό: