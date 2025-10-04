Αγρίνιο: Τρεις φορές καταδικάστηκε αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

Τρεις φορές καταδικάστηκε αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος άνδρας που συνελήφθη στο Αγρίνιο χθες

Πιο αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του οι παρακάτω καταδικαστικές αποφάσεις :

• Καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για Δημόσια Έξοδα

• Καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαμίας, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι ετών για απάτη και

• Καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πρέβεζας, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους και έξι μηνών, για απάτη και πλαστογραφία.