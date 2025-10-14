Αγρίνιο: Τρεις άνδρες στα χέρια της ΕΛΑΣ για κοκαΐνη - Ο ένας επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για υπόθεση κοκαΐνης, με τον έναν να αντιστέκεται και να απειλεί τους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα της Δευτέρας (13.10.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τρεις ημεδαποί άνδρες, διότι οι δυο κατηγορούμενοι προσέγγισαν ημεδαπό άνδρα, στον οποίο πώλησε 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο ένας κατηγορούμενος κατά τη σύλληψη του αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος για την αγορά των ναρκωτικών εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς. Στην κατοχή του ενός συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ και ένας μεταλλικός σουγιάς.