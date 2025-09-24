Αγρίνιο: Τρέχουμε για τα παιδιά με καρκίνο - Παιδικοί Αγώνες Στίβου «Run and Smile 2025»

Στο Αγρίνιο οι 4οι Παιδικοί Αγώνες Στίβου «Run and Smile 2025», αφιερωμένοι στα παιδιά με καρκίνο και στο σύλλογο «Φλόγα», που διοργανώνει ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Αγρινίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Αγρινίου.

Η ανακοίνωση:

Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Αγρινίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Αγρινίου διοργανώνει τους 4ους Παιδικούς Αγώνες Στίβου «Run and Smile» «Τρέχω για καλό σκοπό» το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης» και ώρα 18.00

Οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στα παιδιά με καρκίνο και στο σύλλογο Φλόγα και θα πάρουν μέρος σωματεία από την Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο

Δείτε την αφίσα: