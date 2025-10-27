Αγρίνιο: Τους έπιασαν στα πράσα να κλέβουν ελιές μέσα σε λιοστάσι – Συνελήφθη ένας 18χρονος και ένας 21χρονος

Δύο νεαρούς έπιασαν στα πράσα αστυνομικοί στο Αγρίνιο, οι οποίοι αποπειράθηκαν να κλέψουν ελιές. Η σύλληψη έγινε στις 10.00 το πρωί από της Άμεση Δράση

Ειδικότερα, το πρωί της Δευτέρας 27.10.25 συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης δύο νεαροί, 18 ετών και 21 ετών , οι οποίοι είχαν εισέλθει σε λιοστάσι για να κλέψουν ελιές. Η 63χρονη όμως ιδιοκτήτρια του ελαιώνα τους αντιλήφθηκε και ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και τους συνέλαβε.

Οι δύο νεαροί αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.