Αγρίνιο: Τοποθετήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Δημοκρατίας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Με το χριστουγεννιάτικο δέντρο να παίρνει τη θέση του την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου, στην πλατεία Δημοκρατίας ολοκληρώνεται στο Αγρίνιο ο γιορτινός στολισμός.

Συνεργεία του Δήμου Αγρινίου ήταν από νωρίς σε ετοιμότητα το πρωί της Δευτέρας (1.12.25) και, με τη χρήση γερανοφόρων οχημάτων, τοποθέτησαν το πανύψηλο δέντρο στο κέντρο της πλατείας.

Υπενθυμίζουμε ότι το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (28.11.25), την «Black Friday» πραγματοποιήθηκε και η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου στο κέντρο, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πόλη.

Το επόμενο στάδιο είναι φυσικά η τοποθέτηση του φωτισμού και ο στολισμός του με μεγάλου μεγέθους στολίδια. Όπως έγινε γνωστό στις 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη γιορτή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Δημοκρατίας!

Αξίζει να τονίσουμε ότι την ημέρα εκείνη έχει προγραμματιστεί «διπλή» γιορτή για την πόλη! Η φωταγώγηση του δέντρου το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου συμπίπτει με τη διοργάνωση το πρωί του ημιμαραθωνίου «Μιχάλης Κούσης» με συμμετοχή δεκάδων αθλητών από το Αγρίνιο και άλλες περιοχές, για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Δείτε φωτογραφίες:

