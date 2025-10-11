Αγρίνιο: Τον τσάκωσαν με χασίς σε σακούλα αυγών και δενδρύλλια στο αγρόκτημά του

Στο Αγρίνιο συνελήφθη ένας άνδρας για διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς βρέθηκε με χασίς κρυμμένο σε σακούλα αυγών και στον αγρό του εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, κατασχέθηκαν 1.393,2 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης (φούντες), πέντε δενδρύλλια κάνναβης και μικρή ποσότητα χασισέλαιου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες 10/10/2025 στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στο Αγρίνιο, να κινείται με Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό και ακινητοποιήθηκε για έλεγχο κατά τον οποίο, βρέθηκε και κατασχέθηκε, μέσα σε σακούλα με αυγά, ένα χάρτινο περιτύλιγμα περιέχον αποξηραμένη κάνναβη (φούντες), μικτού βάρους - 4,2- γραμμαρίων.

Ακολούθως, οι αστυνομικοί διενήργησαν έρευνα σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του κατηγορουμένου, όπου εντός αυτοσχέδιας κατασκευής με νάιλον και δίχτυ σκίασης βρέθηκαν και εκριζώθηκαν -5- δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ύψους έως -2,2- μέτρα.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του συλληφθέντος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.393,2- γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης (φούντες),

-6- δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ύψους έως (2,2) μέτρα,

-1- πλαστικό κυτίο μικρού μεγέθους περιέχον χασισέλαιο μικτού βάρους - 5,4- γραμμαρίων και

σπόροι κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Αγρινίου.