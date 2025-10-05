Αγρίνιο: Τον γάμο δυο νέων ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Δαμασκηνός ευλόγησε με το Μυστήριο του Γάμου δύο νέους, τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την αγαπημένη του Όλγα Νίκα, που αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης ενώπιων Θεού και ανθρώπων, μυστήριο που τελέσθηκε σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Αγρίνιου.

Εμφανώς συγκινημένος ήταν ο πατέρας του γαμπρού, που είναι ο ιερέας του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλυβίων, π. Θεοδόσιος Αθανασόπουλος, η πρεσβυτέρα Ιουλία Τασιούλη, καθώς και οι γονείς της νύφης, Ανδρέας Νίκας και Γεωργία Παναγιωτοπούλου.

Κουμπάροι των νεονύμφων ήταν ο Βασίλειος Σταθοκωστόπουλος και η Αγγελική Μακράκη. Η γαμήλια θρησκευτική τελετή έγινε παρουσία των αγαπημένων προσώπων από τις οικογένειες των νεονύμφων, συγγενών και πολλών προσκεκλημένων.

Κατά τη τελετή του γάμου το κλίμα στον Ιερό Ναό ήταν συγκινητικό και συνάμα χαρούμενο, διότι δύο νέα παιδιά ενώθηκαν με την ευλογία του Θεού, με τον Σεβασμιώτατο να τους προτρέπει να είναι ενωμένοι και συγχωρητικοί στην από εδώ και πέρα, κοινή πορεία της ζωής τους!

Μετά την τέλεση του ιερού μυστηρίου του γάμου, οι νεόνυμφοι, και οι γονείς τους, μαζί με τους κουμπάρους, δέχτηκαν με χαρά τις ευχές συγγενών και φίλων, ενώ ακολούθησε γλέντι μέχρι πρωίας σε αίθουσα εκδηλώσεων της περιοχής.

Ευχόμαστε τα καλορίζικα στους νεόνυμφους και να έχουν βίον ανθόσπαρτον!

