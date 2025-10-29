Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Πολιτισμός

Αγρίνιο: «Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη πυξίδα» η παιδική ταινία του «Άνεσις» για το Σαββατοκύριακο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η ταινία «Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη πυξίδα» θα προβληθεί το Σαββατοκύριακο (1 και 2 Νοεμβρίου) στον κινηματογράφο «Άνεσις» του Αγρινίου.

Η ταινία θα είναι μεταγλωττισμένη και οι προβολές έχουν προγραμματιστεί για τις 4:30 το απόγευμα.

Κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης σε ένα μουσείο, ο Τομ και ο Τζέρι ενεργοποιούν κατά λάθος μια μαγική πυξίδα που τους μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Στο ταξίδι της επιστροφής, συναντούν μια ομάδα νέων συντρόφων και εμπλέκονται σε μια σύγκρουση με μυστηριώδεις δυνάμεις.

Δείτε το trailer:

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 4 ευρώ:

