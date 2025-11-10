Αγρίνιο: Το συλλυπητήριο μήνυμα του αντιδημάρχου Κώστα Κουμπουλή στον Θόδωρο Κοτσάνη

Σε συλλυπητήριο μήνυμα προχώρησε ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Κώστας Κουμπουλής , για τον θάνατο του Θόδωρου Κοτσάνη, προέδρου του Συλλόγου Άκρων Πανόραμα και ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Απανταχού Μακρύνειων Αιτωλοακαρνανίας. Σε σχετική ανάρτηση ο Κώστας Κουμπουλής αναφέρει: «Πληροφορήθηκα με βαθιά θλίψη την τραγική είδηση του χαμού του επί σειρά ετών αγαπητού μου φίλου, Θόδωρου Κοτσάνη — ενός ανθρώπου που τίμησε με το ήθος, την ευγένεια και την ανιδιοτελή προσφορά του τον τόπο μας και τους συλλόγους μας.

Ως πρόεδρος του Συλλόγου Άκρων Πανόραμα και ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Απανταχού Μακρύνειων Αιτωλοακαρνανίας, ο Θόδωρος υπήρξε πάντα υπόδειγμα συνέπειας, αφοσίωσης και αληθινού ενδιαφέροντος για το κοινό καλό. Δεν επεδίωκε ποτέ την προβολή· εργαζόταν αθόρυβα, με πίστη στις αξίες της συνεργασίας και της συμμετοχής.

Είχα την τιμή και τη χαρά να πορευτούμε μαζί — συνοδοιπόροι και φίλοι σε αυτή την κοινή μας διαδρομή στους συλλόγους. Μοιραστήκαμε ιδέες, ανησυχίες, αλλά και όνειρα για μια κοινωνία πιο ενωμένη και δραστήρια. Στιγμές χαράς και δυσκολίας που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες μέσα μου, γιατί με τον Θόδωρο ένιωθες πάντα δίπλα σου έναν άνθρωπο ακέραιο, σταθερό και ειλικρινή.

Η παρουσία του σκόρπιζε ηρεμία και σιγουριά. Ήταν εκεί για όλους — με μια κουβέντα, ένα χαμόγελο, μια συμβουλή. Και τώρα, η απουσία του μας πονά, αλλά και μας θυμίζει πόσο σπάνιο είναι να γνωρίσεις έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σου.

Θόδωρε, φίλε μου, σ’ ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε, για όσα έδωσες απλόχερα, χωρίς ποτέ να ζητήσεις τίποτα πίσω. Η προσφορά σου, το παράδειγμά σου και η φιλία σου θα μείνουν ζωντανά μέσα μας — οδηγός και έμπνευση για όλους εμάς που συνεχίζουμε το έργο που τόσο αγάπησες.