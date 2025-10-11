Αγρίνιο: Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων καλεί στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου

Στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου στο Αγρίνιο, καλεί το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η Ένωση», για το εργασιακό νομοσχέδιο της 13ωρης εργασίας.

Η ανακοίνωση:

ΝΕΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΗ 2025

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10:30 π.μ. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οι εργαζόμενοι στέλνουμε στα σκουπίδια το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή! Είναι ντροπή να μας παρουσιάζουν το 2025 (!) ως “δικαίωμα” τις 13 ώρες δουλειά την ημέρα, δηλαδή το να μην προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε, να δημιουργήσουμε σχέσεις, οικογένεια, να δούμε τα παιδιά και τους φίλους μας, το να σακατευόμαστε απ’ την εξάντληση και τους κινδύνους που ελλοχεύουν οι ατελείωτες ώρες εργασίας κι όλα αυτά για να θησαυρίζουν μια χούφτα παράσιτα – μεγαλοεπιχειρηματίες!

Οι εκατοντάδες συνάδελφοι από τα σούπερ μάρκετ, τα πολυκαταστήματα, τις αποθήκες, κόντρα στα διλήμματα και τους εκβιασμούς της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, επιβεβαιώσαμε με τον αγώνα μας, ότι τα υπέρλαμπρα καταστήματα, οι φιγουράτες βιτρίνες, τα ταμεία και οι αποθήκες είναι άδειο κουφάρι χωρίς τη δική μας δουλειά.

Εκφράσαμε ότι υπάρχει συσσωρευμένη αγανάκτηση μέσα στους χώρους δουλειάς, ότι οι εργαζόμενοι έχουμε πλέον πείρα και δεν ανεχόμαστε η ζωή μας να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της εργοδοσίας. Δεν δεχόμαστε την ευρωπαϊκή κανονικότητα που επιβάλει τη δουλειά ήλιο με ήλιο και την εκτίναξη της ευελιξίας που έχει μετατρέψει τους χώρους εργασίας σε αρένες θανάτου. Δεν ανεχόμαστε οι εργοδότες μας από τη δική μας δουλειά να κάνουν τεράστιους τζίρους, όπως τα 10,4δις κέρδη των μεγάλων ομίλων στα σουπερμάρκετ που ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο και ο δικός μας μισθός να παραμένει ψίχουλα!

Λέμε ως εδώ (!) με την υποστελέχωση, την εντατικοποίηση, τα σπαστά ωράρια, τα 10ωρα, 12ωρα και τη δουλειά τις Κυριακές. Να μην τολμήσουν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο που προβλέπει την 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη και τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου σε επίπεδο 12μήνου.

Δε δεχόμαστε ο μισθός μας να μην μπορεί να μας εξασφαλίζει ούτε τις βασικές ανάγκες, η ακρίβεια να κατασπαράζει το εισόδημα μας, η υγεία να μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε πανάκριβο εμπόρευμα και η μόρφωση των παιδιών μας να αποτελεί ένα δυσβάσταχτο κόστος. Σ’ αυτήν την πραγματικότητα που μας πνίγει - οξυγόνο μπορούμε να πάρουμε μόνο με τον οργανωμένο αγώνα, βάζοντας μπροστά τις ανάγκες μας!

Έχουμε τη δύναμη με το σωματείο μας και τον συλλογικό αγώνα να έχουμε ουσιαστικές κατακτήσεις με βάση τις δυνατότητες της εποχής. Δεν κάνουμε πίσω από την ικανοποίηση των αιτημάτων μας για: αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο-5ήμερο-35ωρο, κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, μετατροπή όλων των συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, κατάργηση των σπαστών, κατάργηση της δουλειάς τις Κυριακές, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Υγεία, την Παιδεία και την Πρόνοια.

Έχουμε τη δύναμη να βάλουμε φρένο στα πολεμικά σχέδια της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων του ευρωατλαντισμού, που μας καλούνε να βάλουμε πλάτη για να θησαυρίζουν κάποιοι λίγοι από τη στροφή προς την πολεμική οικονομία, από το μοίρασμα της λείας στην Ουκρανία, την Παλαιστίνη, τη Μ. Ανατολή και αλλού, βάζοντάς μας σε μεγάλους κινδύνους από την ενεργό εμπλοκή της χώρας μας. Όχι άλλες θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους τους!

Παίρνουμε τη σκυτάλη από την απεργία της 1 ης Οκτώβρη και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με νέα απεργία την Τρίτη στις 14 Οκτώβρη, ενάντια στο νομοσχέδιο-έκτρωμα για το 13ωρο. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, να μπούνε σε αυτήν τη μάχη, για την οργάνωση μαζικής απεργιακής απάντησης σε κάθε χώρο δουλειάς!

Απαιτούμε:

Να μην ψηφιστεί το άθλιο νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Απαγόρευση του σπαστού, του 6ήμερου και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Επαναφορά της Κυριακής Αργίας.

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Μηνιαίο πρόγραμμα με κυλιόμενα ρεπό.

Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, που υπονομεύουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και νομιμοποιούν τις ευέλικτες και ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Επαναφορά των τριετιών συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 2012 – 2023.

Ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας.

Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους και χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Η αφίσα: