Αγρίνιο: Το πρόγραμμα του Κατηχητικού στο ναό του Αγίου Δημητρίου

Αρχίζει το κατηχητικό στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου. Δείτε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ενορία.

Η ανακοίνωση της ενορίας:

Υπάρχει ακόμα Ελπίδα! Αν και τα μηνύματα γύρω μας, απαιτούν να αισθανθούμε ανασφάλεια, φόβο, από τα πολλά σκηνικά πόλεμου, βίας, επιθετικότητας, υπάρχουν πολλοί χώροι που εγείρουν συναισθήματα χαράς και αισιοδοξίας.

Η Οικογένεια, το Σχολείο, φορείς, αποτελούν την ασπίδα και την ελπίδα για ένα δημιουργικό πέρασμα στον στίβο της ζωής. Υπάρχει κι ένα ισχυρότατο καταφύγιο. «Μες στο κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά Σου, με λογισμό και όνειρο», έλεγε ο Διονύσιος Σολωμός. Η Ορθοδοξία μας είναι το κρυφό μυστήριο, το ιερό καταφύγιο που για αιώνες οι Έλληνες εκπαίδευαν τα μάτια της ψυχής και την εσωτερική γαλήνη, ώστε να βλέπουν τα μεγαλεία της Ρωμιοσύνης, να ενθαρρύνονται, να προχωρούν, να αγιάζονται και να μεγαλουργούν.

Μια νέα χρονιά ξεκίνησε με το άνοιγμα των σχολείων με νέους αγώνες, στόχους και ελπίδες, όμως μη φοβάσαι, δεν είσαι μόνος. Η Ενορία στέκει δίπλα στη καθημερινή σου πάλη. Μέσα από συζητήσεις και πνευματικές δραστηριότητες, θα πάρεις δύναμη, πνευματικά εφόδια και θα μάθεις την ιστορία και τη παράδοσή σου.

Ο Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου ξεκινά τις πνευματικές ευκαιρίες για τη νέα περίοδο και σε καλεί να έρθεις κοντά.

Οι συναντήσεις έχουν οριστεί ως εξής:

1. Κατηχητικά και Νεανικές Συναντήσεις για παιδιά και νέους

Κατηχητικό για νήπια (αγόρια και κορίτσια), κάθε Σάββατο, 10:15 – 11:15 το πρωί

Κατηχητικό για παιδιά τριών πρώτων τάξεων Δημοτικού (αγόρια και κορίτσια), κάθε Σάββατο, 10:15 – 11:15 το πρωί

Κατηχητικό για παιδιά από Γ έως ΣΤ΄ Δημοτικού, (αγόρια και κορίτσια) κάθε Σάββατο, 10:15–11:15 το πρωί

Νεανικές συναντήσεις για αγόρια και κορίτσια Γυμνασίου και Λυκείου, κάθε Κυριακή, 10:30 – 11:30 το πρωί, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, με τον π. Κωνσταντίνο Καντάνη.

Προπόνηση Ποδοσφαίρου με τον κ. Στυλιανό , κάθε Πέμπτη 6.30 το απόγευμα (διαμορφώνεται χώρος ποδοσφαίρου στον κήπο του Αγίου Δημητρίου)

2. Δωρεάν τμήματα μουσικής και χορωδίας

Παράλληλα θα λειτουργήσουν για τα παιδιά του κατηχητικού, αλλά και για ενήλικες γονείς που το επιθυμούν, δωρεάν τμήματα Βυζαντινής μουσικής και χορωδίας , στο Πνευματικό Κέντρο της Ευαγγελιστρίας

Τμήμα εκμάθησης κιθάρας με τον κ. Παναγιώτη Ζαχαράκη κάθε Τρίτη ώρα 7 μ.μ.

Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής, κάθε Τρίτη 7-8. το απόγευμα, με τον κ. Πέτρο Καραγιάννη.

Χορωδία Γυναικών Βυζαντινής Μουσικής Πέμπτη ώρα 6μ.μ.

Χορωδία Ανδρών Βυζαντινής Μουσικής Πέμπτη ώρα 7.15μ.μ.