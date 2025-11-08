Αγρίνιο: Το Photopolis Festival “ανοίγει το δρόμο” για το Διεθνές Φεστιβάλ του το 2026 – Κάλεσμα για την δημιουργία ταινιών μικρού μήκους και την συμμετοχή στην φωτογραφική έκθεση

Το Photopolis Festival “ανοίγει το δρόμο” για το Διεθνές Φεστιβάλ του το 2026 και απευθύνει κάλεσμα για την δημιουργία ταινιών μικρού μήκους και συμμετοχή σε φωτογραφική έκθεση το κάλεσμα . Ειδικότερα, τo Photopolis Festival ανακοίνωσε δύο προσκλήσεις για συμμετοχή σε φωτογραφική έκθεση με τίτλο “PHotofolios:26” και για ταινίες μικρού μήκους.

Αναλυτικά:

Photofolios:26

To PhotoPolis Festival προσκαλεί φωτογράφους να υποβάλουν 8 – 15 φωτογραφίες από ένα συγκεκριμένο έργο – σειρά. Θα επιλεγούν οκτώ (8) εργασίες οι οποίες θα αποτελέσουν το υλικό της έκθεσης, με τίτλο «Photofolios:26», στις κεντρικές εκδηλώσεις του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ τον Οκτώβριο 2026 και θα περιληφθούν στον κατάλογο-λεύκωμα του φεστιβάλ. Το θέμα είναι ελεύθερο. Γίνονται δεκτά μέχρι τέσσερα (4) portfolios, αλλά μπορεί να επιλεγεί μόνο ένα.

Προθεσμία υποβολών έως 10 Δεκεμβρίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ: https://photopolis.gr/anoichti-prosklisi-gia-portfolio-photofolios26/

Tαινίες Μικρού Μήκους

Το Photopolis Festival προσκαλεί δημιουργούς να καταθέσουν ταινίες μικρού μήκους διάρκειας έως 20 λεπτά. Η υποβολή των έργων θα διαρκέσει έως 31/12/2025. Τα επιλεγμένα έργα θα αποτελέσουν μέρος των κεντρικών εκδηλώσεων του φεστιβάλ Photopolis και θα προβληθούν στον Δημοτικό κινηματογράφο Αγρινίου “ΑΝΕΣΙΣ” τον Οκτώβριο 2026.

Από τους συμμετέχοντες ζητείται η ηλεκτρονική κατάθεση έργου/ων, ελεύθερης θεματογραφίας, στα οποία θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κατεβάσματος, με μέγιστη διάρκεια τα είκοσι λεπτά (20′), καθώς και ένα σύντομο περιγραφικό κείμενο του έργου και του δημιουργού. Εάν η γλώσσα ομιλίας δεν είναι η ελληνική, τότε θα πρέπει επίσης να κατατεθεί το απαραίτητο αρχείο ελληνικών υποτίτλων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ: https://photopolis.gr/prosklisi-gia-tainies-mikrou-mikous-2026/

Απορίες μπορούν να στέλνονται στο email: info@photopolis.gr