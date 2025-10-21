Αγρίνιο: Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων λόγω αλλαγής της ώρας που προτείνει ο ΣΕΕΔΑ

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ) εξέδωσε ανακοίνωση, σχετικά με το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στο Αγρίνιο, με αφορμή την αλλαγή ώρας ξημερώματα Κυριακής, 26 Οκτωβρίου 2025.

Ο Πρόεδρος, Σωκράτης Κωστίκογλου και ο Γενικός Γραμματέας, Ιωάννης Γιοπάνος αναφέρουν τα εξής:

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (Σ.Ε.Ε.Δ.Α.) με αφορμή την αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή, η οποία θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου 2025 τροποποιεί και διαμορφώνει το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της τοπικής Αγοράς του Αγρινίου από τις 27 Οκτωβρίου 2025.

Πιο αναλυτικά τα καταστήματα θα ανοίγουν Δευτέρα έως Σάββατο στις 08:30 έως τις 14:00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από 17:00 έως 21:00.