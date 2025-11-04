Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Κοινωνικά Νέα
Κοινωνικά Νέα

Αγρίνιο: Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ιεροψαλτών “Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος”

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε στον Σύλλογο ιεροψαλτών Αιτωλίας και Ακαρνανίας «Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος», σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ιεροψαλτών Αιτωλίας και Ακαρνανίας «Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος», με έδρα την πόλη του Αγρινίου, από τις διενεργηθείσες αρχαιρεσίες της Κυριακής 2 Νοεμβρίου.

Τέσσερα μέλη του απελθόντος διοικητικού συμβουλίου παραμένουν και στη νέα διοίκηση του Συλλόγου. Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον Κωνσταντίνο Νάκο για την προσφορά του την προηγούμενη διετία και καλωσορίζει τα νέα μέλη σε αυτό, Δημήτριο Γρίνο, Κωνσταντίνο Παππά και Γκούβα Λάμπρο.

Η πλήρης σύνθεσή του έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Φούκας Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Παππάς Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Βάτσιος Θεόδωρος
Ταμίας: Αντωνόπουλος Βασίλειος
Μέλος: Γρίνος Δημήτριος
Αναπληρωματικό μέλος-ειδικός γραμματέας: Παππάς Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικό μέλος: Γκούβας Λάμπρος

Το νέο διοικητικό συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τα μέλη που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες και εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους τα πρόσωπά μας. Καλούμε όλα τα μέλη να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του Συλλόγου Ιεροψαλτών ώστε να συνεχιστεί η διαχρονικά επιτυχημένη πορεία του, με γνώμονα τη διαφύλαξη και διάδοση της πατρώας βυζαντινής μουσικής παράδοσης, καθώς και τη διεκδίκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του ιεροψαλτικού κλάδου, κατά τα μέτρα του δυνατού.
Με εκτίμηση, το Δ.Σ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αγρίνιο: Αγρυπνία προς Τιμή του Αγίου Νεκταρίου στον Άγιο Δημήτριο

Ενδοοικογενειακή βία στη Ναύπακτο: 22χρονος επιτέθηκε στην 19χρονη πρώην σύντροφό του

Δήμος Μεσολογγίου: Το πρόγραμμα δράσεων για την εβδομάδα πρόληψης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Σαργιάδα Αγρινίου: Το πρόγραμμα εορτασμού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ

Ξεσπά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια: «Του έστησαν ενέδρα και τον...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό από 5 Νοεμβρίου – Σε ποιο σημείο θα...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.