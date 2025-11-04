Αγρίνιο: Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ιεροψαλτών “Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος”

Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ιεροψαλτών Αιτωλίας και Ακαρνανίας «Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος», με έδρα την πόλη του Αγρινίου, από τις διενεργηθείσες αρχαιρεσίες της Κυριακής 2 Νοεμβρίου.

Τέσσερα μέλη του απελθόντος διοικητικού συμβουλίου παραμένουν και στη νέα διοίκηση του Συλλόγου. Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον Κωνσταντίνο Νάκο για την προσφορά του την προηγούμενη διετία και καλωσορίζει τα νέα μέλη σε αυτό, Δημήτριο Γρίνο, Κωνσταντίνο Παππά και Γκούβα Λάμπρο.

Η πλήρης σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Φούκας Ανδρέας

Αντιπρόεδρος: Παππάς Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας: Βάτσιος Θεόδωρος

Ταμίας: Αντωνόπουλος Βασίλειος

Μέλος: Γρίνος Δημήτριος

Αναπληρωματικό μέλος-ειδικός γραμματέας: Παππάς Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικό μέλος: Γκούβας Λάμπρος

Το νέο διοικητικό συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τα μέλη που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες και εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους τα πρόσωπά μας. Καλούμε όλα τα μέλη να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του Συλλόγου Ιεροψαλτών ώστε να συνεχιστεί η διαχρονικά επιτυχημένη πορεία του, με γνώμονα τη διαφύλαξη και διάδοση της πατρώας βυζαντινής μουσικής παράδοσης, καθώς και τη διεκδίκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του ιεροψαλτικού κλάδου, κατά τα μέτρα του δυνατού.

Με εκτίμηση, το Δ.Σ.