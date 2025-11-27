Αγρίνιο: Το ΚΕΔΑΣΥ Αιτωλοακαρνανίας στη Λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Τη συμμετοχή του ανακοίνωσε το ΚΕΔΑΣΥ Αιτωλοακαρνανίας στη Λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα 2026 στο Αγρίνιο. Η ανακοίνωση:

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα ανάψει στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου 2025 και θα ταξιδέψει επί 9 ημέρες σε ολόκληρη την Ελλάδα, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης, ενότητας και σεβασμού για να καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026 και να ξεκινήσει το ταξίδι της στην Ιταλία μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας έχει την ιδιαίτερη τιμή να ανακοινώσει τη συμμετοχή του, την Πέμπτη 26/11/2025, στη Λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026 στην πόλη του Αγρινίου, σε μια χρονική στιγμή με βαθύ συμβολισμό, καθώς το έτος αυτό σηματοδοτεί και τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Με απόφαση και επιλογή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) https://www.hoc.gr/ και της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, ανάμεσα στους/ις 450 περίπου λαμπαδηδρόμους για όλη την χώρα ορίζεται και ο εκπαιδευτικός της Υπηρεσίας μας:

κ. Χαμπεσής Κωνσταντίνος κλ. ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, μέντορας στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ – Tech Journalist Associate στο Digital World Summit Greece (D.W.S. Greece) ως επίσημη εθνική πρωτοβουλία της Ελλάδας για τη δημοκρατική διακυβέρνηση των νέων τεχνολογιών στο παγκόσμιο δίκτυο του Internet Governance Forum και υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, με

τρεις υψηλές διακρίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα Πολιτικής Γράμματα – Τέχνες / Παιδεία – Πολιτισμός μέσα από το e-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την ψηφιακή ενδυνάμωση της κοινότητας με σχετικές δράσεις μεγάλης κλίμακας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης με βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος (2020-2025)

εργασιακή εμπειρία στην Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004»

εθελοντική δράση στους 2ους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες Πάτρας 2019

συμμετοχή σε Μαραθώνιο της Αθήνας (5 km)

Στο πλαίσιο της οργάνωσης της συμμετοχής, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας, σε συνεργασία και επικοινωνία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ανακοινώνει τα στοιχεία των Συνοδών Λαμπαδηδρόμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα:

ΣΥΝΟΔΟΙ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΟΥ

κ. Ρισβάς Κ. Αθανάσιος

βραβευμένος Δάσκαλος – Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας, συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ “Αλκυόνη” Ναυπακτίας και Δωρίδας

κα Αγοραστού Β. Ευαγγελία

Αν. Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας, κλ. ΠΕ02 Φιλολόγων, με συμβολή στην ανάπτυξη νέων δράσεων μεγάλης κλίμακας μέσα από την εφαρμοσμένη πλέον ιδέα e-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την κοινότητα

κ. Διαμάντης – Παπουτσής Χρήστος

Μόνιμο Μέλος Ε.Ε.Π., κλ. ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας (κατόπιν κλήρωσης)

κα Σιλαίου Παρασκευή

Μόνιμο Μέλος Ε.Ε.Π., κλ. ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας (κατόπιν κλήρωσης)

Από την αρχαιότητα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν παντοτινό σύμβολο ειρήνης και ελπίδας. Η συμμετοχή του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στη Λαμπαδηδρομία στο Αγρίνιο και στην Αιτωλοακαρνανία συνδέει την Ολυμπιακή Φλόγα, παγκόσμιο μήνυμα συναδέλφωσης και αλληλεγγύης, και το Μεσολόγγι ως έδρα της υπηρεσίας μας για την υποστήριξη των μαθητών, των οικογενειών, των σχολείων της περιοχής μας, πόλη-ορόσημο της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και του αγώνα για ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε θερμά την ΕΟΕ καθώς η μεταφορά της φλόγας της συνεργασίας και της προσβασιμότητας, φωτίζει την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην κοινωνία και επιβεβαιώνει την κοινή μας προσπάθεια (ως δέσμευση) διαρκούς προώθησης των Ολυμπιακών Αξιών που ενισχύουν την πρόοδο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Καλή δύναμη στο πολύτιμο έργο σας για την πατρίδα μας και τον κόσμο όλον.

Μπορείτε να δείτε παρακάτω:

H διαδρομή της Λαμπαδηδρομίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026

Υποδοχή Ολυμπιακής Φλόγας στο Αγρίνιο – Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «MILANO CORTINA 2026»

Για πρώτη φορά στην ιστορία η ΕΟΕ παρουσιάζει εφαρμογή για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., 03-10-25: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026» – Olympic Winter Games “MILANO CORTINA 2026”. Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στις 26 Νοεμβρίου 2025 και Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στις 4 Δεκεμβρίου 2025 – Σχολικές Αθλητικές Δράσεις