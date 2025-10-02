Αγρίνιο: Το γνωστό «μπάχαλο» στη Χαριλάου Τρικούπη με τη στάθμευση κάθε που αλλάζει ο μήνας

«Διακοσμητικές» οι πινακίδες στο Αγρίνιο! Δεν εξηγείται αλλιώς το «μπάχαλο» που δημιουργείται στην αρχή κάθε μήνα στην οδό Χαριλάου Τρικούπη με τη στάθμευση των αυτοκινήτων.

Στο ίδιο έργο θεατές γίναμε το πρωί της Πέμπτης (2.20.25) επειδή, για ακόμα μια φορά, ορισμένοι οδηγοί δεν αντιλήφθηκαν ότι... ήρθε ο Οκτώβριος και κατά συνέπεια ότι δεν πρέπει να παρκάρουν στην πλευρά του δρόμου που η πινακίδα απαγορεύει τη στάθμευση κατά τους ζυγούς μήνες.

Αρκετοί επαγγελματίες έβρισκαν από νωρίς το μπελά τους γιατί απέναντι από εκείνους που είχαν σταθμεύσει αντικανονικά κάποιοι άλλοι καταλάμβαναν (νόμιμα) τις θέσεις στάθμευσης, μειώνοντας το πλάτος του δρόμου και καθιστώντας τη διέλευση απαγορευτική.

Όταν «μονά - ζυγά» τα θέλουμε δικά μας, βάζουμε σε ταλαιπωρία μόνο σε συμπολίτες μας που δεν έχουν χρόνο για χάσιμο και από την άλλη κινδυνεύουμε με αφαίρεση πινακίδων και «τσουχτερά» πρόστιμα!

Καλό είναι, λοιπόν, να παρατηρούμε τις πινακίδες και όχι μόνο όταν αλλάζει ο μήνας!