Αγρίνιο: Το ΓΕΜΗ στο επίκεντρο νέου σεμιναρίου στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Πρόσκληση σε ενημερωτικό σεμινάριο που θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο με θέμα: «Επιλεγμένα θέματα εταιρικού δικαίου και υποχρεώσεις καταχώρισης & δημοσίευσης πράξεων εταιρειών στο ΓΕΜΗ» απηύθυνε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με το 10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σας προσκαλεί σε ενημερωτικό σεμινάριο Γ.Ε.ΜΗ., με θέμα:

«Επιλεγμένα θέματα εταιρικού δικαίου και υποχρεώσεις καταχώρισης & δημοσίευσης πράξεων εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.»

Ημερομηνία: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 17:00 – 22:00

Τόπος: Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο)

Εισηγητής: Γεράσιμος Γεωργόπουλος, Προϊστάμενος Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών – Δ/νση Εταιρειών, Υπουργείο Ανάπτυξης

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και διαδικτυακά.

Link διαδικτυακής συμμετοχής: https://us02web.zoom.us/j/85086418874

Εισέλθετε εδώ για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά.