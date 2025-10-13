Αγρίνιο: Το ΓΕΜΗ στο επίκεντρο νέου σεμιναρίου στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
Πρόσκληση σε ενημερωτικό σεμινάριο που θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο με θέμα: «Επιλεγμένα θέματα εταιρικού δικαίου και υποχρεώσεις καταχώρισης & δημοσίευσης πράξεων εταιρειών στο ΓΕΜΗ» απηύθυνε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.
Η ανακοίνωση:
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με το 10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σας προσκαλεί σε ενημερωτικό σεμινάριο Γ.Ε.ΜΗ., με θέμα:
«Επιλεγμένα θέματα εταιρικού δικαίου και υποχρεώσεις καταχώρισης & δημοσίευσης πράξεων εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.»
- Ημερομηνία: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
- Ώρα: 17:00 – 22:00
- Τόπος: Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο)
Εισηγητής: Γεράσιμος Γεωργόπουλος, Προϊστάμενος Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών – Δ/νση Εταιρειών, Υπουργείο Ανάπτυξης
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και διαδικτυακά.
Link διαδικτυακής συμμετοχής: https://us02web.zoom.us/j/85086418874
Εισέλθετε εδώ για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά.