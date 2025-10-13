Αγρίνιο: Το ΓΕΜΗ στο επίκεντρο νέου σεμιναρίου στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Αγρίνιο: Το ΓΕΜΗ στο επίκεντρο νέου σεμιναρίου στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
Πρόσκληση σε ενημερωτικό σεμινάριο που θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο με θέμα: «Επιλεγμένα θέματα εταιρικού δικαίου και υποχρεώσεις καταχώρισης & δημοσίευσης πράξεων εταιρειών στο ΓΕΜΗ» απηύθυνε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

 

Η ανακοίνωση:

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με το 10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σας προσκαλεί σε ενημερωτικό σεμινάριο Γ.Ε.ΜΗ., με θέμα:

«Επιλεγμένα θέματα εταιρικού δικαίου και υποχρεώσεις καταχώρισης & δημοσίευσης πράξεων εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.»

  • Ημερομηνία: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
  • Ώρα: 17:00 – 22:00
  • Τόπος: Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο)

Εισηγητής: Γεράσιμος Γεωργόπουλος, Προϊστάμενος Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών – Δ/νση Εταιρειών, Υπουργείο Ανάπτυξης

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και διαδικτυακά.

Link διαδικτυακής συμμετοχής: https://us02web.zoom.us/j/85086418874

Εισέλθετε εδώ για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών συντήρησης σηράγγων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών συντήρησης σηράγγων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σηράγγων

13 Οκτ 2025

Ετικέτες: Αγρίνιο, ΓΕΜΗ, επιμελητήριο αιτωλοακαρνανίας, σεμινάριο

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;