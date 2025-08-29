Αγρίνιο: Το φαντασμαγορικό μιούζικαλ «Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir» στο Κηποθέατρο το Σάββατο

Η εντυπωσιακή παράσταση «Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir» θα παρουσιαστεί στο Κηποθέατρο του Αγρινίου, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 20:30.

Πρόκειται για ένα έργο που είναι βασισμένο στην ομώνυμη βραβευμένη τηλεοπτική σειρά

Το παγκόσμιο φαινόμενο Miraculous έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Kolossaion Productions.

«MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir», μια από τις δημοφιλέστερες σειρές κινουμένων σχεδίων ζωντανεύει επί σκηνής για να συνεπάρει μικρούς και μεγάλους θεατές σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά.

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες soldout παραστάσεις στο εξωτερικό, σε Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παράσταση που βραβεύτηκε στην Ισπανία από τους θεατές ως το καλύτερο θεατρικό γεγονός (Broadway World Spain Award for Best TheatricalEvent).

Η Ladybug, ο Cat Noir, η Chloé, ο Hawkmoth, η Tikki, o Plagg και όλοι οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές έρχονται για να σας συναντήσουν σε όλη την Ελλάδα. Ετοιμαστείτε για εντυπωσιακά ειδικά εφέ, επιβλητικά σκηνικά, πραγματικές πτήσεις πάνω από τους θεατές, καταιγιστικές σκηνές που κόβουν την ανάσα και φαντασμαγορικό lightshow. Ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ για όλη την οικογένεια.

Μια περιοδεία ηρωικών διαστάσεων στη μεγαλύτερη παραγωγή που έχει παρουσιάσει η KolossaionProductions μέχρι σήμερα. Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Εμβληματικές σκηνές από την τηλεοπτική σειρά αναδημιουργούνται με απόλυτη πιστότητα, φέρνοντας τους αγαπημένους χαρακτήρες ακόμη πιο κοντά στους θαυμαστές τους.

H Ladybug, o Cat Noir και οι φίλοι τους ταξιδεύουν στη Ελλάδα και την Κύπρο! Το φαντασμαγορικό show θα φιλοξενηθεί σε περισσότερες από 50 πόλεις, χαρίζοντας στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Η παράσταση μεταφέρει τους θεατές στο μαγευτικό Παρίσι, όπου η έφηβηΜαρινέτ μεταμορφώνεται στη θρυλική Ladybug, στο πλευρό του μυστηριώδους Cat Noir.

Η Μαρινέτ ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλια της μα το Παρίσι κινδυνεύει ξανά από τις δυνάμεις του κακού. Χάρη στις σκοτεινές δυνάμεις του Hawkmoth o κόσμος μας χάνει τα χρώματα του. Η Μαρινέτκαι ο Άντριεν πρέπει να αναζητήσουν τον ήρωα μέσα τους, να ξεπεράσουν κάθε φόβο και να εκπληρώσουν το πεπρωμένο τους παλεύοντας για έναν καλύτερο κόσμο. Τα Miraculous θα είναι ο οδηγός τους στη μεγαλύτερη μάχη για να σώσουν όλους εκείνους που αγαπούν.

Aφεθείτε στον φανταστικό κόσμο της Ladybug και ετοιμαστείτε για μια θεατρική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη!

Το MIRACULOUS έφτασε στην Ελλάδα. Μη λείψει κανείς.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κουντουράς

Διασκευή κειμένου: Κέλλυ Πιλαλίδου & Παναγιώτης Κουντουράς

Μετάφραση: Κέλλυ Πιλαλίδου

Σκηνογραφία: Μαρίνα Κωνσταντινίδου, Αννέτα Ιμπρισίμη

Ενδυματολογία: Μαρία Καβαλιώτη

Χορογραφίες: Ιωάννα Μήτσικα

Κατασκευή Kwamis: Άννα Wasiak

Σχεδιασμός Φωτισμών: Τρύφωνας Κεχαγιάς

Sound Design & Visuals, Στίχοι Τραγουδιών: Παναγιώτης Κουντουράς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Προδρόμου

Ενορχηστρώσεις underscore, Μουσική Διδασκαλία: Χρήστος Γκουγκούμας

Διδασκαλία Ακροβατικών Μαχών: Αγγελική Δεληγιάννη

Τεχνικά Εφέ / Rigger: Αλέξανδρος Παπαϊωακείμ

Κατασκευή Σκηνικών: Kolossaion Productions

Φωτογράφιση: Γιώργος Νάκης

Παραγωγή: Kolossaion Productions

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Αθανασέλος, Δημήτρης Δανάμπασης, Αγγελική Δεληγιάννη, Βασιλική Ζαφειρίου, Ελβίρα Πολυτίμη Θεμελή, Γιώργος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα Λάγγη, Αρετή Μακρολειβαδίτη, Λούνα Παπαγεωργίου, Νίκος Χρηστίδης. Η επίσημη θεατρική παράσταση «MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir» θα βρίσκεται για μία μοναδική παράσταση στο Αγρίνιο το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στις 8:30 μ.μ. στο Κηποθέατρο Πάρκου

Αγρινίου.

Μην τη χάσετε.

Είπαν για την παράσταση (σχόλια θεατών):

-Αν δεν έχεις ήδη κλείσει ΜΗΝ το χάσεις!

-Συγχαρητήρια! Σκηνικά, κοστούμια, απόδοση, σενάριο, σκηνοθεσία… όλα τέλεια! Είστε όλοι εξαιρετικοί!

-Μακράν η καλύτερη παιδική παράσταση φέτος! Μεγάλος άνθρωπος έμεινα με το στόμα ανοιχτό!

-Υπερπαραγωγή!!!

-Θα ήθελα να πω πως είναι η καλύτερη παράσταση που έχουμε παρακολουθήσει φέτος. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους!!!!!!

- Πραγματικά ήταν εκπληκτικά! Συγχαρητήρια!!

-Αυτή η ομάδα σκίζει, μην τους χάσετε!!! Ανυπομονώ να έρθουν Αθήνα!

-Aπλά μην το χάσετε!

-Απλά φανταστικοί!!!

Δείτε το trailer:

Tιμή προσφοράς στην προπώληση: 12€

Γενική είσοδος στο ταμείο: 14€

Εισιτήρια προπωλούνται: