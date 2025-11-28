Αγρίνιο: Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία

Σε εθελοντική αιμοδοσία καλεί στο Αγρίνιο, το Εσπερινό Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο, στο σχολικό κτίριο του 3ου ΓΕΛ Αγρινίου, με το οποίο πλέον συστεγάζεται.

Η ανακοίνωση:

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Αγρινίου προσκαλεί τους μαθητές, αποφοίτους, γονείς και φίλους του σχολείου να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, από 18:30 έως 21:30, στον νέο χώρο του σχολείου μας, στη Λορέντζου Μαβίλη (συστέγαση με το 3ο Λύκειο).

Η δράση υλοποιείται με τη συνδρομή του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου.

Με μία μόνο πράξη, μπορούμε να δώσουμε ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας.

Σας περιμένουμε!

Οι εθελοντές παρακαλούνται να έχουν μαζί τους ταυτότητα και ΑΜΚΑ.

Η αφίσα: