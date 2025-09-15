Αγρίνιο: Το Εργατικό Κέντρο καλεί στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου καλεί στο Αγρίνιο, το Εργατικό Κέντρο για εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την 13ωρη εργασία.

Η ανακοίνωση:

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 19:30

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α. ΣΤΙΣ 10:30 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

7ΩΡΟ – 5ΗΜΕΡΟ – 35ΩΡΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ

ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 13ΩΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Το αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης της ΝΔ και η «κανονικότητα» της ΕΕ και των Οδηγιών της, που ξηλώνουν ότι έχει απομείνει από βασικά εργατικά δικαιώματα οδηγώντας τους εργαζόμενους στην κόλαση της 13ωρης εργασίας-σκλαβιάς, δε θα περάσει!

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αγρινίου, καλεί όλους τους εργαζόμενους να δώσουμε απάντηση, στην κυβέρνηση της ΝΔ, που με το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την «ευελιξία», που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ωμή απαίτηση της εργοδοσίας, μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους για να αυξάνουν τα κέρδη των λίγων.

Δε θα το επιτρέψουμε! Το νομοσχέδιο αυτό θα πάει στα σκουπίδια.

Παίρνουμε όλοι μέρος στην Πανελλαδική Απεργία την 1η Οκτώβρη και στη συγκέντρωση του ΕΚΑ στις 10:30 στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου.

Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές!

Απαιτούμε συνθήκες δουλειάς και αμοιβές που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες μας.

Απαιτούμε να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ξηλώνουν το 8ωρο, επιβάλλουν την ευελιξία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Απαιτούμε 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Απαιτούμε μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

Απαιτούμε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων συλλογικών κατακτήσεων όπως των τριετιών (2012-2023) που μας έκλεψαν, της μετενέργειας και της συρροής των συμβάσεων.

Απαιτούμε άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

Απαιτούμε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία.

Δεν πρόκειται να αφήσουμε τις ζωές μας στα χέρια τους!

Η πείρα μας δείχνει ότι μόνο όταν οι εργαζόμενοι οργανώνονται στα συνδικάτα τους, όταν βγαίνουν στον δρόμο, μπορούν να βάλουν φρένο στην επίθεση.

Η επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας την 1η Οκτώβρη είναι στα χέρια των εργαζομένων και των συνδικάτων, που όλα αυτά τα χρόνια όρθωσαν το αγωνιστικό του ανάστημα απέναντι σε αντεργατικούς σχεδιασμούς, που αποτέλεσαν ορόσημο στην όξυνση της επίθεσης κυβέρνησης κι εργοδοσίας απέναντι σε δικαιώματα και κατακτήσεις δεκάδων χρόνων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πανελλαδικής απεργίας της 1ης Οκτώβρη το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αγρινίου καλεί σε ευρεία σύσκεψη σωματείων εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου Τομέα, συλλόγων αυτοαπασχολούμενων και συνταξιούχων και άλλων μαζικών φορέων την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 19:30 στα γραφεία του Ε.Κ. Αγρινίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 13, έναντι πάρκου).

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 19:30

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α. ΣΤΙΣ 10:30 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ