Αγρίνιο: Το Εργατικό Κέντρο καλεί σε συλλαλητήριο ενάντια στον προϋπολογισμό

Σε συλλαλητήριο στο Αγρίνιο καλεί το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, ενάντια στον προϋπολογισμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στην κεντρική πλατεία.

Η ανακοίνωση:

ΔΩΣΤΕ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ!

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ!

ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΗ, 6:30 μμ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση της διαχρονικής επίθεσης όλων των κυβερνήσεων, τόσο της σημερινή της ΝΔ, όσο και των προηγούμενων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, στη ζωή και το εισόδημα των εργαζομένων, συνολικά του λαού, για να στηριχτούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Η «ανάπτυξη για όλους», αποδεικνύεται και από τον προϋπολογισμό για το 2026, ότι είναι ένα ακόμα παραμύθι. Αυξάνεται σταθερά η εκμετάλλευση για την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα με στόχο να επιταχυνθεί η παραπέρα προσαρμογή στις επιταγές της πολεμικής οικονομίας, στέλνοντας μήνυμα νέων θυσιών στο όνομα της καπιταλιστικής κερδοφορίας, των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων ΗΠΑ – ΝΑΤΟ -ΕΕ.

Από τη μία απογειώνουν τη φοροληστεία στα 73,5 δισ. Ευρώ σε άμεσους και έμμεσους φόρους, από 70 δισ. το 2025 (με το 95% των φόρων να τους φορτώνονται ξανά τα λαϊκά στρώματα), αλλά από την άλλη οι ανάγκες του λαού, σε νερό, σε πολιτική προστασία από φωτιές, σεισμούς και πλημμύρες, στην Υγεία, στην Παιδεία, στις συντάξεις, στην Πρόνοια θεωρούνται κόστος και επενδυτική ευκαιρία για αύξηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη στροφή στην πολεμική οικονομία της ΕΕ την πληρώνει ο λαός, αφού προβλέπεται:

κρατική στήριξη 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία,

θέσπιση έκπτωσης φόρου 100% για «επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς άμυνας, κατασκευής οχημάτων, αεροσκαφών και εξαρτημάτων».

Με τις δαπάνες για τους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς για εξοπλισμούς και για όπλα που στέλνονται από τον Ειρηνικό έως την Ουκρανία, να βρίσκονται στο 5% του ΑΕΠ.

Από τη μία τα λαϊκά νοικοκυριά θα συνεχίσουν να στενάζουν από τη φοροληστεία, την ακρίβεια, τους πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος, όμως από την άλλη:

οι βιομήχανοι εξασφαλίζουν σταθερές χαμηλές τιμές και νέες κρατικές ενισχύσεις,

συνεχίζεται το καθεστώς των «αναβαλλόμενων φόρων» στους τραπεζικούς ομίλους, για να ξεσπιτώνουν τον λαό και καταγράφουν κέρδη-ρεκόρ,

επισπεύδεται η αποπληρωμή δανείων του κράτους για να απολαμβάνουν οι μεγάλοι όμιλοι φθηνότερο δανεισμό.

οι “αναξιοπαθούντες” εφοπλιστές λαμβάνουν 300 εκατ. ευρώ για το «πρασίνισμα» του στόλου τους, ενώ ετοιμάζονται να κολυμπήσουν στα δολάρια από τις νέες συμφωνίες LNG και συνεχίζουν να απολαμβάνουν πάνω από 50 φοροαπαλλαγές.

Όλα αυτά πατάνε πάνω στους αντεργατικούς νόμους, που χτύπησαν βασικά δικαιώματά μας και έφεραν το 13ωρο, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις απλήρωτες υπερωρίες και το σύνολο των νόμων που συνέτριψαν το 8ωρο και έχουν την υπογραφή των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και συνέταιρο τη ΓΣΕΕ.

Για να συνεχίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας, να αυξάνουν τα κέρδη τους χρειάζονται αυτούς τους νόμους που τους εξασφαλίζουν εργάτες φθηνούς, διαθέσιμους και εξοντωμένους. Σαν επιστέγασμα έρχεται η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, εργοδοσίας και της ξεπουλημένης ΓΣΕΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που ενσωματώνει κι ενισχύει όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο των τελευταίων 15 ετών μέσα και στις κλαδικές ΣΣΕ.

Τώρα είναι ανάγκη να ενισχυθεί η οργάνωση μέσα από τα συνδικάτα, να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι στη νέα αντιλαϊκή καταιγίδα που κλιμακώνεται με τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δυναμώνουμε ταυτόχρονα την αλληλεγγύη στους αγρότες που αντιπαλεύουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, γιατί ο κοινός μας αγώνας ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων είναι ένας και ενιαίος. Ο αγώνας τους για αξιοπρεπές εισόδημα είναι δεμένος με τον αγώνα των εργαζομένων για φτηνά και ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι μας.

Δυναμώνουμε τον αγώνα για:

Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις. Ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό. Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της ΕΓΣΣΕ. Ονομαστική αύξηση του κατώτερου μισθού στα 1.000 ευρώ.

Σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο- 5ήμερο- 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να μπορούμε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

Αύξηση 20% στους δημοσίους υπαλλήλους. Επαναφορά στο δημόσιο του 13ου και 14ου μισθού, χορήγηση όλων των μισθολογικών κλιμακίων, κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού στη μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης.

Επαναφορά κατακτήσεων, όπως οι τριετίες συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 2012 – 2023, η αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης, η μετενέργεια και η συρροή, η κυριακάτικη αργία, η πληρωμή υπερωριών.

Ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να γίνει υποχρεωτικά καθολική η εφαρμογή του επιδόματος γάμου στο 10%.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις. Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Καμία σύνταξη κάτω από 80% του μισθού.

Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους και χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εργατικού – λαϊκού εισοδήματος. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μείωση τιμών και πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και των ειδών λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων σε όλα αυτά τα ήδη για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά.Να είναι αφορολόγητο το πετρέλαιο για τους αγρότες.

Ανασύσταση του ΟΕΚ για σύγχρονη και φθηνή κατοικία. Δυναμώνουμε τη δράση και την αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών,απέναντι στην ασυδοσία των “κορακιών” πάνω στο βιος του λαού.

Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας και Πρόνοιας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση, για αποκλειστικά δημόσιες μαζικές μεταφορές. Για να είναι το νερό και η ενέργεια κοινωνικά αγαθά και όχι εμπορεύματα.

Καμία συμμετοχή στους ΕυρωΝΑΤΟϊκούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.Να κλείσουν όλες οι βάσεις μστη χώρα μας. Στεκόμαστε στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στη ντροπιαστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το σχέδιο Τραμπ. Απαιτούμε τώρα η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

Η αφίσα: