Αγρίνιο: Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στην 46η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ

Και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχει ενεργά στην 46η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας:

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις–μέλη του ότι η Δ.ΥΠ.Α. με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, διοργανώνει την 46η Ημέρα Καριέρας στο Αγρίνιο το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στη Δημοτική Αγορά (Σκαλτσοδήμου 9), από 10:00 έως 18:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις, προσφέροντας περισσότερες από 700 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προγραμματίζει την υλοποίηση στοχευμένων συναντήσεων και θα συλλέξει βιογραφικά εν δυνάμει εργαζομένων, με στόχο την κάλυψη αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων και καλεί τις επιχειρήσεις–μέλη του οι οποίες ενδιαφέρονται να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, να επικοινωνήσουν έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 με τον Προϊστάμενο Εμποροβιομηχανικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Γεώργιο Ρόμπολα,, στο e-mail:grombol@epimetol.gr και στο τηλ.: 26410 74531, αποστέλλοντας εγγράφως τις ανάγκες τους για κάλυψη προσωπικού στην επιχείρησή τους.

Η αφίσα της εκδήλωσης: