Αγρίνιο: Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καλεί στη συνεδρία «ECOBASE» για τις οικολογικές λύσεις

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας:

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τη συνεδρία που υλοποιείται στο πλαίσιο του 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου & Έκθεσης AGROWN 2025, με θέμα: «ECOBASE: Οικολογικές λύσεις βασισμένες στη φύση για τον μετριασμό της υποβάθμισης του εδάφους, στηρίζοντας μια πιο πράσινη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου»