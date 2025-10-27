Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Αγρίνιο: Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καλεί στη συνεδρία «ECOBASE» για τις οικολογικές λύσεις

Υλοποιείται στο πλαίσιο του 3ου του Αγροδιατροφικού Συνεδρίου & Έκθεσης AGROWN 2025

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Πρόσκληση απηύθυνε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεδρία στο Αγρίνιο που υλοποιείται στο πλαίσιο του 3ου του Αγροδιατροφικού Συνεδρίου & Έκθεσης AGROWN 2025, με θέμα: «ECOBASE: Οικολογικές λύσεις βασισμένες στη φύση για τον μετριασμό της υποβάθμισης του εδάφους, στηρίζοντας μια πιο πράσινη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου».

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας:

  •  Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
  • 2η Συνεδρία: 11:50 – 12:20
  • Πανεπιστήμιο Πατρών – Αμφιθέατρο, Αγρίνιο

