Αγρίνιο: Το εορταστικό ωράριο του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών – Τρεις Κυριακές με ανοικτά καταστήματα

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ) ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στο Αγρίνιο θα ξεκινήσει από την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου έως και Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

​Ο ΣΕΕΔΑ καλεί τις φίλες και φίλους καταναλωτές και σε αυτή την εορταστική περίοδο να επισκεφθούν την τοπική μας Αγορά, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον και να διαλέξουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων που προσφέρουν όλα τα καταστήματα και να επωφεληθούν από τις εξαιρετικές τιμές. Με κάθε αγορά από τα καταστήματα της πόλης μας:

• ενισχύουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

• στηρίζουμε την τοπική οικονομία και τις θέσεις εργασίας,

• κρατάμε ζωντανό το εμπορικό κέντρο και τη ζωή της πόλης μας,

• συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας.

Αυτά τα Χριστούγεννα, επιλέγουμε συνειδητά!

Ψωνίζουμε τοπικά – στηρίζουμε τον τόπο μας!