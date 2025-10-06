Αγρίνιο: Το ελαιόλαδο στο επίκεντρο - Έντονο ενδιαφέρον στην ημερίδα για τις επιμολύνσεις

Το ελαιόλαδο στο επίκεντρο στο Αγρίνιο, με έντονο ενδιαφέρον στην ημερίδα για τις επιμολύνσεις από ορυκτέλαια, λόγω λανθασμένων πρακτικών στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας:

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερη ανταπόκριση πραγματοποιήθηκε στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, ημερίδα με θέμα: «Επιμολύνσεις στο ελαιόλαδο από ορυκτέλαια, λόγω λανθασμένων μπρακτικών».

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και το ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, έδωσε την ευκαιρία σε παραγωγούς, επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους πολίτες να ενημερωθούν για ένα ζήτημα που αγγίζει άμεσα την ποιότητα και την αξία του ελαιολάδου μας.

Οι εισηγητές της ημερίδας, ο Νίκος Αθανασόπουλος, ελαιοπαραγωγός και Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιώνα Γαργαλιάνων, και ο Νικόλαος Κουτσούκος, χημικός από το Σχολείο Ελιάς & Ελαιολάδου Καλαμάτας, μοιράστηκαν με το κοινό τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, προσφέροντας τόσο πρακτικές όσο και επιστημονικές λύσεις για την αποφυγή επιμολύνσεων.

Το έντονο ενδιαφέρον και η ζωντανή συζήτηση που ακολούθησε, επιβεβαίωσαν τη σημασία του θέματος για τον αγροδιατροφικό τομέα της περιοχής μας.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ευχαριστεί θερμά τους ομιλητές, τους συνεργαζόμενους φορείς και όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, δίνοντας δύναμη και προοπτική σε κοινές δράσεις που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και αναδεικνύουν τα κρίσιμα θέματα της τοπικής μας παραγωγής .