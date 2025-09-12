Αγρίνιο: Το εικαστικό ραντεβού του φθινοπώρου στη Δημοτική Αγορά

Εγκαινιάζεται τη Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 8 μ.μ. στην Παλαιά Δημοτική Αγορά (πλατεία Δημάδη) η ετήσια έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Αγρινίου με έργα της περυσινής χρονιάς των τμημάτων: ζωγραφικής, κεραμικής, αγιογραφίας, φωτογραφίας, αρχιτεκτονικού σχεδίου και προετοιμασίας για Α.Σ.Κ.Τ.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.

Ώρες επισκέψεων: Δευ έως Σαβ 11 π.μ.– 1 μ.μ. και 6 – 9 μ.μ.

Τα τμήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου

Υπενθυμίζεται ότι θα λειτουργήσουν και φέτος τα τμήματα: ζωγραφικής, κεραμικής, αγιογραφίας, φωτογραφίας για παιδιά από Α’ Δημοτικού, εφήβους και ενήλικες. Παράλληλα θα λειτουργήσουν και τα ολιγομελή – εντατικά τμήματα προετοιμασίας για Α.Σ.Κ.Τ.

Έναρξη μαθημάτων από 1 Οκτωβρίου.

Εγγραφές: θα πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Εικαστικού Εργαστηρίου (Παπαστράτου 83, 1ος όροφος, τηλ. 26410 48372, ώρες 6 – 9 μ.μ.) καθώς και στον χώρο της έκθεσης.