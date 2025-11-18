Αγρίνιο: Το Δημοτικό Σχολείο Φυτειών στο Γήπεδο του Παναιτωλικού

Στο Αγρίνιο βρέθηκαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Φυτειών, με επίσκεψη στο γήπεδο του Παναιτωλικού και απόλαυσαν μια ξεχωριστή ξενάγηση γεμάτη χαμόγελα και συγκίνηση.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης οι μαθητές ξεναγήθηκαν στα αποδυτήρια, τον αγωνιστικό χώρο και τις κερκίδες, όπου έμαθαν για την ιστορία, τις αξίες και το όραμα της ομάδας.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός αναφέρεται:

«Το Δημοτικό Σχολείο Φυτειών στο Γήπεδο του Παναιτωλικού!

Μια μέρα γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση & ποδόσφαιρο!

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Φυτειών επισκέφθηκαν το γήπεδο του Παναιτωλικού και έζησαν μια μοναδική εμπειρία!

Ξεναγήθηκαν στα αποδυτήρια, στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες, μαθαίνοντας για την ιστορία, τις αξίες και το όραμα της ομάδας μας.

Οι παιδικές φωνές, ο ενθουσιασμός και τα χαμόγελα γέμισαν τον χώρο, θυμίζοντάς μας τη μαγεία που κρύβει το ποδόσφαιρο!

Ο Παναιτωλικός, μέσα από τέτοιες δράσεις, παραμένει πιστός στη φιλοσοφία του: το γήπεδο είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους, όπου το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά ένας τρόπος να φέρνουμε τους ανθρώπους πιο κοντά».