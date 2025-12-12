Αγρίνιο: Το «Δέντρο της Αγάπης» στόλισε την Πλατεία Παναγόπουλου με χαμόγελα

Με χαμόγελα και μηνύματα αγάπης γέμισε η Πλατεία Παναγόπουλου στο Αγρίνιο, με το «Δέντρο της Αγάπης», όπου μαθητές, ομάδες του Δήμου και η ΠΑΕ Παναιτωλικός συμμετείχαν ενεργά στη γιορτή προσφοράς.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, σε συνεργασία με όλες τις κοινωνικές δομές του Δήμου, πραγματοποίησε σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2025, τη δράση «Δέντρο της Αγάπης» στην Πλατεία Παναγόπουλου, στο Συντριβάνι.

Μαθητές από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παναιτωλίου και το Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς συμμετείχαν με ενθουσιασμό στον στολισμό του δέντρου, μοιράζοντας δημιουργικότητα, χαρά και αυθεντικά μηνύματα αγάπης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η γυναικεία ομάδα της ΠΑΕ Παναιτωλικός, καθώς και οι ποδοσφαιριστές της αντρικής ομάδας Χάρης Μαυρίας και Σωτήρης Κουντούρης, μαζί με στελέχη της ΠΑΕ. Οι εκπρόσωποι του συλλόγου πρόσφεραν στα παιδιά το βιβλίο με την ιστορία του Παναιτωλικού, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα, που γέμισε τον χώρο με χαμόγελα και ενθουσιασμό.

Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του Κέντρου Διημέρευσης «Ηλιαχτίδα» Αγρινίου, που με τη σταθερή του υποστήριξη προσέθεσε ανθρωπιά και ζεστασιά στη δράση.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται και στους Σεφ της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος για τη γλυκιά προσφορά σοκολάτας που μοίρασαν στα παιδιά.

Η δράση ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης, χαράς και συμμετοχής, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι: η αγάπη ανθίζει όταν τη μοιραζόμαστε.