Αγρίνιο: «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Βιζυηνού με τον Κώστα Γιανακόπουλο στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ στις 25 Οκτωβρίου

Tο έργο «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεώργιου Βιζυηνού σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου μόνο για μια παράσταση στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, φιλοξενεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

«Το αμάρτημα της μητρός μου» είναι ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το πρώτο ελληνικό διήγημα με ψυχογραφικό χαρακτήρα που καταφέρνει να ξεπεράσει τα στενά όρια της ηθογραφίας, εισδύοντας στα ψυχικά κίνητρα των πρωταγωνιστών. Ο Βιζυηνός πρωτοπορεί, καθώς για πρώτη φορά στην ελληνική διηγηματογραφία ανοίγεται ο κόσμος της ψυχής.Ο κόσμος της συνείδησης και του εσωτερικού προβληματισμού.

Το μικρό αυτό αριστούργημα με αυτοβιογραφικά στοιχεία πρωτοδημοσιεύτηκε το 1883, μεταφρασμένο στα γαλλικά στη Nouvelle Revue [Νέα Επιθεώρηση], συνδυάζει την ρέουσα και συναρπαστική αφήγηση με τους ζωντανούς διαλόγους, το μυστήριο με την αγωνία, αλλά και το αίνιγμα που πλανάται ήδη από το άκουσμα και μόνο, του τίτλου του έργου. Ποιο ήταν το αμάρτημα;

Λίγα λόγια για το έργο:

Ξεκινά από τα παιδικά χρόνια του αφηγητή - Γιωργή, που σημαδεύονται από την αρρώστια της αδελφής του Αννιώς και τον απελπισμένο αλλά μάταιο αγώνα της μητέρας του να σώσει από το θάνατο, το ασθενικό της κορίτσι. Οι ενοχές της απώλειας ακολούθως, την ωθούν σε δύο αλλεπάλληλες υιοθεσίες νέων κοριτσιών, που γίνονται όμως αιτία να παραμεληθούν τα άλλα τρία ορφανά από πατέρα αγόρια της, και να στερηθούν την μητρική φροντίδα. Όταν μεγαλώνουν και γίνονται πλέον άνδρες, εξακολουθούν να μην μπορούν να κατανοήσουν αυτήν την άστοχη εμμονή, της μητέρας τους. Όταν μετά από χρόνια, επιστρέφει από τις σπουδές του στη Γερμανία, ο Γιωργής, έρχεται σε αντίθεση με την μητέρα του ως προς την διατήρηση της δεύτερης ψυχοκόρης της, γεγονός που την οδηγεί στην απόφαση, να του αποκαλύψει το τραγικό

μυστικό της.

Η διαδρομή της παράστασης:

Ανέβηκε τη σεζόν 2023-2024 σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας, έχοντας αποσπάσει από τις πρώτες κιόλας παραστάσεις εξαιρετικές κριτικές τόσο από τους δημοσιογράφους και τους ειδικούς , όσο και απ΄ τους απλούς θεατές. Απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς , αλλά και σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Και εν τέλει στην συνείδηση όλων. Συνέχισε το ταξίδι της το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, εκτός Αθηνών, σε επιλεγμένες πόλεις και νησιά της Ελλάδας με την ίδια κι ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση συνεργαζόμενη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με τα ΔΗΠΕΘΕ Σερρών και Κοζάνης, με το Πολιτιστικό Ιδρυμα του ομίλου

Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) αλλά και με το Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε). Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αγ.Νικόλαος Λασιθίου, Πάτρα, Πρέβεζα, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Σέρρες, Χίος , Ρόδος, Θεσσαλονίκη είναι μόνο μερικές από αυτές.

Τον περασμένο Νοέμβριο ξεκίνησε την 2η χρονιά προγραμματισμένων παραστάσεων της στην Αθήνα, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο. Και το ταξίδι συνεχίζεται, για 3η χρονιά πλέον. Εκπροσωπώντας ως δημιουργός την παράσταση, ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος συμμετείχε μετά απο πρόσληση της Ασπασίας Παυλοπούλου, στο Μεγάλο Συνέδριο «Η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια Εκπαίδευση», με αποσπάσματα απο το εν λόγω έργο του Βιζυηνού, που έγινε στην αίθουσα Jacqueliine de Romilly του Υπουργείου Παιδείας.

Σημείωμα σκηνοθέτη:

Πάνε δέκα χρόνια ακριβώς, από την γνωριμία μου με τον απίστευτης ομορφιάς, μυθιστορηματικό τολμώ να πω κόσμο, του θρακιώτη συγγραφέα. Που ναι μεν για κείνον ο κόσμος αυτός, έκρυβε τραύμα, πίκρες και ματαιώσεις, εν τέλει όμως σε μας τους εξ αποστάσεως παρατηρητές του, φανέρωσε πώς το τραύμα αυτό δύναται να γίνει θαύμα. Υπό προϋποθέσεις ασφαλώς. Η συνεργασία μου τότε με τον Δήμο Αβδελιώδη, ως Βιζυηνός στο Αμάρτημα της μητρός μου, υπήρξε καθοριστική στην εισαγωγή μου στον κόσμο αυτό.

Σύνηθες όσο και αναγκαίο νομίζω σε όλους να επιστρέφουν κατά καιρούς για κάποιο λόγο, γνωστό ή άγνωστο σε γεγονότα και καταστάσεις της ζωής τους που τους σημάδεψαν θετικά ή αρνητικά, ανακαλώντας μέσω της μνήμης αλλά και της φαντασίας τους, το βίωμα αυτό. Η αναπλαστική ικανότητα του βιώματος μέσω της φαντασίας είναι απαραίτητη, αφού το βίωμα δεν μπορεί να είναι ποτέ το ίδιο. Αιτία, κατά βάση ο χρόνος. Κι εμείς που αλλάζουμε μαζί του. Η αλλαγή αυτή του τρόπου θεώρησης των πραγμάτων, είναι καθοριστικός παράγοντας για το ίδιο το γεγονός που δεν ανήκει πλέον εξ ολοκλήρου στο παρελθόν αλλά κυρίως στο παρών της αφήγησης, που στην περίπτωση του θεάτρου συνιστά σκηνική πράξη.

Αυτή η ψυχαναλυτικής μορφής πρακτική, υπήρξε για μένα η αιτία ή η αφορμή, ν΄ ασχοληθώ ξανά, με το διήγημα αυτό, με διπλή αυτήν την φορά ιδιότητα. Άλλωστε Το αμάρτημα της μητρός μου, είναι το πρώτο Ελληνικό διήγημα με ψυχογραφικό χαρακτήρα. Καθόλου τυχαίο αν σκεφτούμε ότι ο συγγραφέας σπούδασε φιλοσοφία και ψυχολογία στην Γερμανία. Παρόλα αυτά ένα βαθύ τραύμα, δεν φεύγει ποτέ εντελώς. Μπορείς όμως να μάθεις να ζεις μ΄αυτό. Κι αυτό είναι το θαύμα. Να θυμάσαι χωρίς φόβο και να ξεχνάς χωρίς ενοχή.

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος



Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Σκηνικά/ Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Σχεδιασμός κίνησης: Βρισηίδα Σολωμού

Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Βοηθός φωτισμών: Ιφιγένεια Γιαννιού

Βοηθός Σκηνοθέτη: Φάνης Σακελλαρίου

Φωτογραφίες: Μαριλένα Αναστασιάδου

Video: Θάνος Μαργαρίτης

Γραφιστική επιμέλεια: xMx graphics

Παραγωγή: Phronesis (AΜKE)

Επί σκηνής: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Έγραψαν για την παράσταση:

«Ο ερμηνευτής και σκηνοθέτης, μας προσφέρει απλόχερα όλο τον πλούτο του κειμένου, που είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα. Με προσωπείο τραγικό, σε ένα σκοτεινό, μυστηριακό και υποβλητικά απλό σκηνικό, ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος το χρησιμοποιεί συγκινητικά και υποδειγματικά. ... Να το δεις! Είναι όμορφο, αγνό, τίμιο θέατρο με έναν Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο απόλυτα προσηλωμένο στο ρόλο του. Ξεδιπλώνει νοήματα και ακουμπά τις ψυχές μας, χωρίς να μας ταλαιπωρεί, όπως πολλές νεωτερικές ανοησίες.»

Άρης Γαβριελάτος 7/2/2024

«Πιστός στο αρχικό κείμενο ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος καταφέρνει να το υπηρετήσει επάξια, τόσο σκηνοθετικά όσο και με την εξαιρετική ερμηνεία του, και αφηγούμενος την ιστορία σε πρώτο πρόσωπο ,χτίζει, με την συμβολή και των φωτισμών και της μουσικής επένδυσης, μια υποβλητική ατμόσφαιρα, δημιουργώντας εικόνες στις οποίες γίνεται αβίαστα μέρος και ο θεατής.

Πρόκειται συνολικά για μια συγκινητική και ουσιαστική θεατρική προσέγγιση του κειμένου που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς»

Βίκυ Λουκάτου 7/2/2024

Ενσαρκώνει τον Γιώργη, με καθαρή αφήγηση-τέλεια φωνητική διάταξη, ανάμεσα σε παράπονο και συμπόνια, τονικά υπέροχα με σκαμπανευάσματα φωνής όταν χρειαζόταν. Σκηνοθέτησε τον εαυτό του με απλό τρόπο, όμως με πολύ σεβασμό στο κείμενο χωρίς μοντέρνισμούς, με υποδειγματικό αποτέλεσμα!

Η υποβλητική ατμόσφαιρα, το σκηνικό λιτό και απέρριτο, φωτισμοί και μουσική συμβάλλουν στη μαγεία. Η απόλυτη σιγή των θεατών σε μία φορτισμένη από συγκίνηση ατμόσφαιρα, απολαύσαμε

μία πολύ καλή παράσταση- που αξίζει να την δείτε!!!

Χρυσούλα Ζαφειράκη Ι Open Mind Ι 8/2/2024

Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος σκηνοθετεί με εξαιρετική επιμέλεια τον εαυτό του, καθώς

υποδύεται τον Γιωργή, τον ίδιο το Βιζυηνό. Όλα όσα τον έχουν πληγώσει όπως η επιδείνωση της ασθένειας της Αννιώς, η αυξανόμενη αφοσίωση της μητέρας σ’ αυτήν και η κλιμακούμενη αδιαφορία της μητέρας προς τα αγόρια αποτυπώνονται στο πρόσωπό του, στη μελαγχολία του, στις κινήσεις του, στη φωνή του. Μια παράσταση που αξίζει την προσοχή των θεατών, πάνω σε ένα μνημειώδες κείμενο, με την ουσιαστική, ευρηματική και βαθειά διεισδυτική ερμηνεία του Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου.

Μαρία Μαρή I in2life I 12/2/2024

Αυτό που βλέπετε στη σκηνή θυμίζει πίνακα ζωγραφικής. Και ίσως να είμαι και μαζεμένος με αυτό που έγραψα. Είναι πολύ δύσκολο να σε καθηλώσει ένας μονόλογος που ξεπερνά τα εβδομήντα –

εβδομήντα πέντε λεπτά. Εδώ όμως μιλάμε για σχεδόν μιάμιση ώρα και δεν ανοιγόκλεισε βλέφαρο!

Από τους καλύτερους μονολόγους των τελευταίων δέκα ετών! Μία παράσταση που μοσχοβολά αγιόκλημα, που μας ταξιδεύει σε μία εποχή, θεωρητικά πίσω από τη δική μας, πρακτικά πολύ μπροστά από τη δική μας. Σε μία εποχή που το ήθος δεν είναι απλά μία λέξη, ούτε ένα τσιτάτο αμφιλεγόμενου χαρακτήρα. Σε μία εποχή που το χώμα οδηγεί στο χώμα χωρίς παρεμβολές. Πλησιάστε ελεύθερα, προσεγγίστε ελεύθερα, αφεθείτε στη μαγεία ενός αθάνατου κειμένου και ενός ηθοποιού που αναμιγνύει το τότε με το τώρα μέσα από το αύριο. Ένας Γολγοθάς χωρίς τέρμα στην ανηφοριά του…

Κώστας Κούλης I keysmash I 15/02 /2024

Ερμηνευτικός άθλος για τον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο ..//..άψογη εκφορά λόγου, συναισθηματική ευρυθμία, πνευματική ανάταση, αισθητική ηδονή. // Αξίζει να το

δείτε, μαζι με τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Μάθημα γλώσσας, μάθημα ήθους,

μάθημα ζωής.

Δρ. Κωνσταντίνος Μπούρας Ι Todaypress I 17/2/2024

Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος προσέγγισε σκηνοθετικά και ερμηνευτικά το διήγημα του Γεωργίου Βιζυηνού ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ με την απαιτούμενη παιδεία και τον ανάλογο σεβασμό που απαιτεί ένα τέτοιο κείμενο ύψιστης λογοτεχνικής αξίας, πετυχαίνοντας στη χρονική διάρκεια μιάμισης ώρας να αναδείξει όλες τις νοηματικές, αφηγηματικές και καλλιτεχνικές αρετές του έργου. Μια παράσταση μάθημα σύζευξης λογοτεχνικού και θεατρικού λόγου.

Κώστας Ακρίβος Ι συγγραφέας Ι 21/2/2024

Η τέχνη θέλει τόλμη, πίστη κι αγάπη. Όλα αυτά διαπίστωσα με χαρά, παρακολουθώντας την εξαιρετική παράσταση “Tο αμάρτημα της μητρός μου” στο θέατρο “Εν Αθήναις”.

Κώστας Γιαννακόπουλος, υπερέβη εαυτόν, τόσο σκηνοθετικά όσο και σε ερμηνεία. O ηθοποιός μπόρεσε να κερδίσει και να κρατήσει το κοινό για ενενήντα λεπτά, σε απόλυτη προσήλωση. Το έργο προσφέρει συγκίνηση από την αφηγηματική αρτιότητα και θαυμασμό για την απλότητα της σκηνοθεσίας, το φωτισμό και κυρίως με την υπέροχη ερμηνεία, σ’ αυτό το μεγάλης δυσκολίας έργο, σε γλώσσα και απόδοση. Μην το χάσετε!

Πόπη Αρωνιάδα Ι SLpress Ι 22/2/2024

Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος συνθέτει αριστοτεχνικά μέσα από το μονόλογο του Γιωργή μια τραγωδία υψηλής αισθητικής, ξεδιπλώνεται αργά και σταθερά επί σκηνής, εισχωρώντας όλο και πιο βαθιά στους ψυχικούς παραλογισμούς της μητέρας που εξηγούνται ωστόσο και γίνεται καθηλωτικός κάθε λεπτό που περνάει με την έξοχη ερμηνεία του, ανατριχιαστικός όταν πονά απ’ την απορριπτική αγάπη της μητέρας του και συγκλονιστικός όταν αποκαλύπτεται πλέον το αμάρτημα.

Ένας μονόλογος ακέραιος, ακραιφνής, με πλούσιο σημειολογικό υπόβαθρο, που αναδεικνύει ολόκληρο το μεγαλείο της Ελληνικής γλώσσας, μα πάνω από όλα μια παράσταση μοναδική, που μαγνητίζει τον θεατή, που τον παρασύρει και τον εγκλωβίζει στην οδύνη που κουβαλά, που τον οδηγεί στην ολοκληρωτική κάθαρση της ψυχής που ίπταται, που καθαγιάζεται από το φως των κεριών κι απ’ τον εξαγνισμό του ύδατος, μια παράσταση εγκώμιο στον Γεώργιο Βιζυηνό κι ένα

μεγαλείο ερμηνείας από τον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο.

Μαριλιάνα Ρηγοπούλου Ι mcnews Ι 25/2/2024

Η ατμόσφαιρα δόθηκε εξαιρετικά με σκηνικά ευρήματα σοφά δουλεμένα ώστε να βιώσουμε σημαντικές στιγμές της διήγησης. Η φοβερή παραμονή στην εκκλησία, το αγιασμένο νερό, ο ενταφιασμός… Ήταν σαν μικρά τελετουργικά εκτελεσμένα με προσήλωση, με τη συνοδεία πάντα της υποβλητικής μουσικής του Θοδωρή Οικονόμου.

Στεφανία Τσουπάκη Ι 29/02/24 Ι quinta-theater.gr

Όλη η μυσταγωγική ατμόσφαιρα του σκηνοθέτη και ηθοποιού απορροφά τον θεατή σε όσα περιγράφει το διήγημα. Οι ενοχές, το παρελθόν και τα τραύματα των χαρακτήρων αποτυπώνονται όλα και θεατής φτάνει κοντά τους. Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

έρχεται να αποδώσει μια σκηνή αποκάλυψης η οποία έχει εξαιρετικό ρυθμό και

ατμόσφαιρα, οπτικοποιώντας τόσο την ανατριχιαστική περιγραφή αλλά αποτυπώνοντας

και το απότομο αλλά πολύ συναισθηματικό κλείσιμο του διηγήματος.

Δημήτρης Μπαμπούλης Ι TVXS I 14/4/2024

Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος συγκλόνισε το κοινό με την ολότελα αισθαντική του ερμηνεία, ως Γιωργής, αποδίδοντας με υποκριτική ωριμότητα και αξιοθαύμαστο ζήλο τις «πληγές», που του προξένησε η ταραχώδης παιδική του ηλικία. «Φώτισε» τις βαθύτερες πτυχές του βαρυσήμαντου αυτού κειμένου, που ακροβατεί τεχνηέντως, μεταξύ αρχαΐζουσας και δημοτικής γλώσσας.

Απόστολος Ιωαννίδης I 15/4/2024 I WELOVETHEATRE.GR

Η αυτο-σκηνοθεσία και η ερμηνεία του Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου καθηλώνουν το κοινό, που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα για περίπου μιάμιση ώρα τον ερμηνευτή να κινείται ευλαβικά στο χώρο και στο χρόνο και να εξιστορεί στην αρχαΐζουσα τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στο συγγραφέα και μάλιστα στην τρυφερή, παιδική του ηλικία. Ο φυσικός ήχος των χαλικιών που ρέουν στο ξύλο, σε συνδυασμό με το τρεμάμενο φως των κεριών δημιουργούν μια απόκοσμη αίσθηση που προκαλεί κυριολεκτικά ρίγος. Ήταν τόση η φόρτιση κατά τη διάρκεια της παράστασης, που ακόμη και όταν ο ερμηνευτής αφηγούνταν περιστατικά θρήνου υποτονθορύζοντας ή σιγούσε, η σιωπή αυτή έμοιαζε εκκωφαντική.

Συμπερασματικά, ήταν μία κορυφαία θεατρική εμπειρία, την οποία σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να ζήσετε και εσείς, να βιώσετε την ένταση των λόγων του Βιζυηνού, παλλόμενη στη φωνή του Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου με το τόσο ιδιαίτερο ηχόχρωμα, να συμπονέσετε τον συγγραφέα και να δικαιώσετε αυτή του την προσπάθεια να μοιραστεί το βάρος μιας παιδικής ψυχής με τα αγέννητα πλήθη του μέλλοντος που θα τύχουν μύστες της δικής του ελεγείας.

Διονύσης Μαλαπέτσας Ι Palcoscenico.gr Ι 29-11-2024