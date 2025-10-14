Αγρίνιο: «Το 13ωρο δεν είναι ελευθερία, είναι εργαλείο για την εργοδοσία» είπαν οι διαδηλωτές στην απεργιακή συγκέντρωση

Να μην περάσει το εργασιακό νομοσχέδιο που περιέχει ρυθμίσεις οι οποίες επιτρέπουν εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως, ζήτησαν οι συμμετέχοντες στην απεργιακή συγκέντρωση στο Αγρίνιο.

Εν αναμονή της αυριανής ψηφοφορίας στη Βουλή, το Εργατικό Κέντρο διοργάνωσε κινητοποίηση στην πλατεία Δημοκρατίας το πρωί της Τρίτης (14.10.25).

Κεντρικός ομιλητής της απεργιακής συγκέντρωσης ήταν ο Δημήτρης Δήμας, γενικός γραμματέας του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου και πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Η ομιλία του είχε έντονα επικριτικές αναφορές στη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς εστιάζοντας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια που εξυφαίνονται ενώ χαρακτήρισε «μακελάρηδες» τους Νετανιάχου και Τραμπ. Κατηγόρησε δε την ελληνική κυβέρνηση για την στάση της στο Παλαιστινιακό.

Σε σχέση με το εργασιακό, τόνισε την ανάγκη οι εργαζόμενοι να δυναμώσουν τον αγώνα τους στους χώρους δουλειάς. «Να περάσουμε στην αντεπίθεση, να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, για να αποσυρθεί, να μην ψηφιστεί καν, να μείνει στα χαρτιά αυτό το αντεργατικό έκτρωμα», προέτρεψε ο Δημήτρης Δήμας, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί προϊόν έμπνευσης και συγγραφής των εργοδοτικών συνδέσμων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αιτωλοακαρνανίας, Μάκης Αραβανής, στη διάρκεια του χαιρετισμού του έκανε γνωστό ότι στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης (16.10.25), στη νοσηλευτική μονάδα του Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για την ενημέρωση των τοπικών φορέων.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Δείτε φωτογραφίες από την κινητοποίηση:

