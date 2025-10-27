Αγρίνιο: Την Τετάρτη η 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο η 10η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023, στην 10η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στις 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2026.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 472/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής). Καθορισμός Συντελεστή Δημοτικού Φόρου Δήμου Αγρινίου έτους 2026.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 473/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής). Καθορισμός Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Αγρινίου έτους 2026.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 474/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής). Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης). Έγκριση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2025.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαρνέζος). Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αντλησιοταμίευση στη θέση “Σκαλούλα”, στη Λίμνη Τριχωνίδα στις Δ.Ε. Θέρμου & Παραβόλας, του Δ. Θέρμου & Αγρινίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνοδά έργα» (ΠΕΤ: 2507008429).

(Σχετ.: Αποφάσεις Προέδρων και Συμβουλίων Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης). Αίτηση προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για μείωση επιτοκίων δανείων που έχει λάβει ο Δήμος Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής). Σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμματογενών ενεργειακών πρώτων υλών (ΑΕΠΥ) από αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) – Καύση απορριμμάτων.

(Εισηγητής: Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης κ. Τραπεζιώτης). 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2025.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 471/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης). Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 457&497/2025 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής και οι υπ’ αριθμ. 34&38/2025 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010). Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 458,460&498/2025 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής, οι υπ’ αριθμ. 35&39/2025 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 3/2025 απόφαση Κοινότητας Ματαράγκας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος). Επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 45073/22-10-2025 αιτήματος κατοίκων οικισμού Βλοχού Κοινότητας Καινουργίου. Επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 45075/22-10-2025 αιτήματος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (Σ.Ε.Ε.Δ.Α.). Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2025 απόφαση Επιτροπής Υγείας – Κοινωνικής Πρόνοιας Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων & Επίλυσης Προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδων Πολιτών με Ειδικά Προβλήματα).

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Μπόκα). Αποτίμηση σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης). Χορήγηση του δικαιούμενου μέσου ατομικής προστασίας, γάλα, σε χρήμα σε δικαιούχους υπάλληλους του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου). Αποτίμηση μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ της πρώην ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου, ετών 2021, 2022 και 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής). Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 200/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

«Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους:

Α) Της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αγρινίου.

Β) Της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Προώθησης Δράσεων Καλλιτεχνικής Παιδείας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής). Έγκριση εγγραφών/διαγραφών των βρεφών/νηπίων και ωφελούμενων για τις Δομές της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού ΑμεΑ και Τρίτης Ηλικίας για το Σχολικό Έτος 2025-2026.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής). Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρομίων και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην περιοχή του τούνελ περιμετρικής Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου). Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής). Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης). Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του πρώην Νηπιαγωγείου Κάτω Μακρινούς, (έχει παύσει η λειτουργία του), στον Χορευτικό Λαογραφικό Σύλλογο Κάτω Μακρινούς.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 9/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και η υπ’ αριθμ. 14/2025 απόφαση Κοινότητας Κάτω Μακρινούς).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Μακρινούς κ. Δημήτριος Βίβας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010). Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4Β/2025 απόφαση Κοινότητας Αγγελοκάστρου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγγελοκάστρου κ. Παναγιώτης Κουτούμπας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010). Παραχώρηση χρήσης του χώρου της πλατείας Ανδρέα Παπανδρέου (χώρος πρώην Δημοτικών Σφαγείων) της Κοινότητας Αγρινίου σε ιδιώτη για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 42/2025 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010). Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 253Β, 1260 και 1260Α σχεδίου πόλης Αγρινίου (Επέκταση 1991) στις φερόμενες ιδιοκτησίες Γεωργίας και Ιωάννη Τζαμούρα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος). Έγκριση παράτασης έως 31-7-2026 της προθεσμίας προσαρμογής των δημοτικών παιδικών σταθμών στο Π.Δ. 99/2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΖΩΗΣ