Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Κοινωνικά Νέα

Αγρίνιο: Την Τετάρτη η 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο η 10η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023, στην 10η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στις 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2026.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 472/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  2. Καθορισμός Συντελεστή Δημοτικού Φόρου Δήμου Αγρινίου έτους 2026.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 473/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  3. Καθορισμός Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Αγρινίου έτους 2026.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 474/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  4. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
  5. Έγκριση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2025.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαρνέζος).
  6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αντλησιοταμίευση στη θέση “Σκαλούλα”, στη Λίμνη Τριχωνίδα στις Δ.Ε. Θέρμου & Παραβόλας, του Δ. Θέρμου & Αγρινίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνοδά έργα» (ΠΕΤ: 2507008429).
    (Σχετ.: Αποφάσεις Προέδρων και Συμβουλίων Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας).
    (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
  7. Αίτηση προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για μείωση επιτοκίων δανείων που έχει λάβει ο Δήμος Αγρινίου.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  8. Σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμματογενών ενεργειακών πρώτων υλών (ΑΕΠΥ) από αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) – Καύση απορριμμάτων.
    (Εισηγητής: Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης κ. Τραπεζιώτης).
  9.  10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2025.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 471/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
  10.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
    (Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 457&497/2025 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής και οι υπ’ αριθμ. 34&38/2025 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
    • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
  11. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.
    (Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 458,460&498/2025 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής, οι υπ’ αριθμ. 35&39/2025 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 3/2025 απόφαση Κοινότητας Ματαράγκας).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
  12. Επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 45073/22-10-2025 αιτήματος κατοίκων οικισμού Βλοχού Κοινότητας Καινουργίου.
  13. Επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 45075/22-10-2025 αιτήματος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (Σ.Ε.Ε.Δ.Α.).
  14. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2025 απόφαση Επιτροπής Υγείας – Κοινωνικής Πρόνοιας Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων & Επίλυσης Προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδων Πολιτών με Ειδικά Προβλήματα).
    (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Μπόκα).
  15. Αποτίμηση σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων του Δήμου Αγρινίου.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
  16. Χορήγηση του δικαιούμενου μέσου ατομικής προστασίας, γάλα, σε χρήμα σε δικαιούχους υπάλληλους του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου).
  17. Αποτίμηση μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ της πρώην ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου, ετών 2021, 2022 και 2023.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής).
  18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 200/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
    «Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους:
    Α) Της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αγρινίου.
    Β) Της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Προώθησης Δράσεων Καλλιτεχνικής Παιδείας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Αγρινίου».
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής).
  19. Έγκριση εγγραφών/διαγραφών των βρεφών/νηπίων και ωφελούμενων για τις Δομές της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού ΑμεΑ και Τρίτης Ηλικίας για το Σχολικό Έτος 2025-2026.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής).
  20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρομίων και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην περιοχή του τούνελ περιμετρικής Αγρινίου».
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου).
  21. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Αγρινίου.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  22. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
  23. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του πρώην Νηπιαγωγείου Κάτω Μακρινούς, (έχει παύσει η λειτουργία του), στον Χορευτικό Λαογραφικό Σύλλογο Κάτω Μακρινούς.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 9/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και η υπ’ αριθμ. 14/2025 απόφαση Κοινότητας Κάτω Μακρινούς).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).
    • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Μακρινούς κ. Δημήτριος Βίβας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).
  24. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4Β/2025 απόφαση Κοινότητας Αγγελοκάστρου).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
    • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγγελοκάστρου κ. Παναγιώτης Κουτούμπας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
  25. Παραχώρηση χρήσης του χώρου της πλατείας Ανδρέα Παπανδρέου (χώρος πρώην Δημοτικών Σφαγείων) της Κοινότητας Αγρινίου σε ιδιώτη για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 42/2025 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
    • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
  26. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 253Β, 1260 και 1260Α σχεδίου πόλης Αγρινίου (Επέκταση 1991) στις φερόμενες ιδιοκτησίες Γεωργίας και Ιωάννη Τζαμούρα.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
  27. Έγκριση παράτασης έως 31-7-2026 της προθεσμίας προσαρμογής των δημοτικών παιδικών σταθμών στο Π.Δ. 99/2017.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΖΩΗΣ

