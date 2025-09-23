Αγρίνιο: Την Παρασκευή η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την ερχόμενη Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο η 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανακοίνωση:

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023, στην 9 η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στις 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αγρινίου για την επιλογή του ως δικαιούχου φορέα λειτουργίας Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράμματος «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής).

2. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2025.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 408/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

3. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 397/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 31/2025 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ.

Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

4. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 398/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 17/2025 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ.

Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67

και 81 του Ν. 3852/2010).

5. Κατασκευή και τοποθέτηση προτομής του Γεωργίου Καραϊσκάκη σε Κ.Χ. της Κοινότητας Χούνης Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 32/2025 απόφαση Προέδρου Κοινότητας Χούνης).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χούνης κ. Βασίλειος Στάθης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).

6. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγεισών κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, των πληγέντων από ανεμοστρόβιλο στις 23/12/2024.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Μπόκα).

7. Χορήγηση του δικαιούμενου μέσου ατομικής προστασίας, γάλα, σε χρήμα σε δικαιούχους υπάλληλους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΖΩΗΣ