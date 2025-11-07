Αγρίνιο: Την Κυριακή το 40ήμερο μνημόσυνο του Θοδωρή Λ. Σαμψώνα

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, στη μνήμη του Θοδωρή Λάμπρου Σαμψώνα.

Η οικογένεια του νοιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει από τα βάθη της καρδιάς της όλους εκείνους που συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος της.

Να ευχαριστήσει επίσης όλους τους φίλους, συναδέλφους και συγγενείς που συνέδραμαν με κάθε τρόπο στο δύσκολο αγώνα τους τα τελευταία σχεδόν 6 χρόνια.

Θα είναι πάντα στη καρδιά τους όπως και η ευγνωμοσύνη τους για αυτούς.