Αγρίνιο: Την Κυριακή στο χειρουργείο ο 18χρονος Μάριος – «Σταθερός μετά την πρώτη επέμβαση»

Σε σταθερή κατάσταση, μετά την πρώτη επέμβαση στο Τορίνο, βρίσκεται ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, ενώ αύριο Κυριακή θα ξαναμπεί στο χειρουργείο για μια νέα επέμβαση.



Όπως ανέφερε η μητέρα του 18χρονου φοιτητή, η κ. Εύη Βέρρη, είναι σταθερός μετά την πρώτη επέμβαση, ενώ οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να υποβληθεί αύριο Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 σε νέα χειρουργική επέμβαση.

Σε σχετική ανάρτηση η κ. Βέρρη αναφέρει:

«Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας.

Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο !!

Είναι σταθερός μετά την πρώτη επέμβαση έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε αλλά τώρα εδώ που είμαστε έχουμε και τα όπλα για να παλέψουμε.

Θα σας ενημερώνω για να ξέρετε την αλήθεια» .