Αγρίνιο: Την Κυριακή η πρώτη σύναξη νέων και νέων ζευγαριών στην Αγία Τριάδα

Την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο η πρώτη σύναξη νέων και νέων ζευγαριών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.

Σε ανακοίνωση του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας αναφέρεται:

«Πρώτη Σύναξη νέων και νέων ζευγαριών στην ενορία μας

Τη Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σύναξη για εφέτος νέων και νέων ζευγαριών της ενορίας μας με ομιλήτρια την κυρία Μεταξούλα Μανικάρου (Δρ., Postdoc, Φιλόλογος-Συγγραφέας), ΕΔΙΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Με θέμα «Οι Σκιές του Διαδικτύου: Αναγνωρίζοντας κινδύνους και κτίζοντας ασπίδες προστασίας»

Μετά την ανάπτυξη του θέματος θα ακολουθήσει διάλογος

Σας περιμένουμε με χαρά πολύ».