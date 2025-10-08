Αγρίνιο: Την Κυριακή η πρώτη σύναξη νέων και νέων ζευγαριών στην Αγία Τριάδα

Αγρίνιο: Την Κυριακή η πρώτη σύναξη νέων και νέων ζευγαριών στην Αγία Τριάδα
Την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο η πρώτη σύναξη νέων και νέων ζευγαριών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.

 

Σε ανακοίνωση του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας αναφέρεται:

«Πρώτη Σύναξη νέων και νέων ζευγαριών στην ενορία μας

Τη Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σύναξη για εφέτος νέων και νέων ζευγαριών της ενορίας μας με ομιλήτρια την κυρία Μεταξούλα Μανικάρου (Δρ., Postdoc, Φιλόλογος-Συγγραφέας), ΕΔΙΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Με θέμα «Οι Σκιές του Διαδικτύου: Αναγνωρίζοντας κινδύνους και κτίζοντας ασπίδες προστασίας»

Μετά την ανάπτυξη του θέματος θα ακολουθήσει διάλογος

Σας περιμένουμε με χαρά πολύ».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η Κλεισούρα παραμένει καθαρή δύο μήνες – Παράδειγμα προς μίμηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Κλεισούρα παραμένει καθαρή δύο μήνες – Παράδειγμα προς μίμηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει το παράδειγμα, με το φαράγγι της Κλεισούρας παραμένει καθαρό δύο μήνες μετά τη δράση καθαρισμού που πραγματοποίησε

08 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Αγρίνιο, σύναξη

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;